Сотрудники Apple забастовали: не хотят ходить на работу

Значит ли это, что у корпорации финансовые проблемы и скоро купить iPhone 12 будет невозможно? Отнюдь. Просто персонал – речь идет в первую очередь про разработчиков – уверен, что с развитием современных технологий вполне эффективно можно работать дома и связываться с коллегами через FaceTime.

Чего хочет персонал?

Персонал хочет работать в режиме, в котором трудился последний год, - дистанционно. С началом пандемии корпорация Apple перевела большинство сотрудников на удаленку, они работали из дому. Сейчас, когда уровень заражения заметно упал, и почти 70% американских граждан вакцинированы, руководство решило постепенно возвращать персонал в пустующие офисы – для начала на 3 дня в неделю (и два можно работать дистанционно). Причем пока это предупреждение – офисная работа планирует начаться лишь осенью. Но менеджерам пришлось столкнуться с неожиданным бунтом – сотрудники не хотят возвращаться в офисы! Некоторые даже решили уволиться, но количество таких категоричных «домоседов» не называется.

Против Apple играет политика других крупных IT-корпораций: так, Facebook и ряд других «монстров» планируют оставить возможность работать дистанционно по желанию самого работника на постоянной основе.

Психологи утверждают, что карантинные ограничения могут существенно изменить не только образ жизни (как например желание работать из дому), но и характер людей. Многие из экстравертов станут интровертами и станут меньше ценить общение. Это требует масштабных исследований и дальнейшего наблюдения за ситуацией.





Как это повлияет на работу корпорации?

Практически весь прошлый год и первый квартал 2021 разработчики Купертино находились на удаленке, и это не помешало им создать революционные новинки. Двенадцатое поколение айфонов (и уже практически готовая тринадцатая линейка, которая совсем скоро будет представлена), линейка iMac, новые AirPad, iPad. Возможно, вы уже успели купить macbook M1 и убедиться в мощности первых в истории «яблочных» процессоров – они тоже были созданы в период работы на удаленке. Кстати, новинка уже есть на украинском рынке, сеть магазинов Apple в Киеве MyCloudStore предлагает всю линейку во всех вариантах цвета корпуса по доступным ценам.

Мы уверены, что руководство корпорации Apple найдет общий язык со своими сотрудниками и они найдут удобный все формат работы. А у нас есть более интересное занятие – мы следим за новостями из Купертино и ждем новинок. И некоторые появятся уже совсем скоро!