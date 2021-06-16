Витамин B – важен человеку для различных целей

После того как многократно перечень веществ, входящих в единую группу витаминов B изменялся, можно выделить 8 веществ с собственным названием и порядковым номером, использующимся в широком спектре случаев. В основном витамин B используют для таких целей как:

- повышение иммунитета и, как следствие, способности сопротивления вирусам;

- регулирование правильной работы желудка и кишечника;

- лечение апатии, затяжной депрессии, а также при неврозах;

- регулирование уровня сахара в крови, профилактика диабета;

- назначение спортсменам для поддержания организма во время тренировок.

Выше перечислены лишь некоторые моменты, с которыми связан витамин B и большинство веществ попадает в человеческий организм с пищей, но особенностью витамина B является то, что он не накапливается в организме, а это означает, что в некоторых ситуациях, человеческий организм требует постоянного питания данными веществами для решения различных задач. Это могут быть как задачи медицинского характера, так и назначение в спортивных целях и даже в качестве рекомендации психолога или психоаналитика.

Основные причины нехватки витамина B в организме

Наравне с другими витаминами, которые должны попадать в человеческий организм для его полноценного функционирования, витамин B влияет на определенные функции, и его нехватка может быть связана:

- с однообразным, зачастую неправильным питанием человека;

- с болезнями пищеварения, которые могут быть производными неправильного питания;

- с перенесенными нервными потрясениями;

- с периодом беременности и лактации у женщин.

Дефицит витамина B в организме напрямую проявляется на самочувствии человека, ведь он может иметь проблемы с физическим и психическим здоровьем, что является тревожным сигналом. Как следствие может появиться бессонница, отсутствие аппетита, раздражительность, нарушение концентрации внимания, и даже появление морщин и выпадение волос.

Основные продукты, которые следует употреблять при недостатке витамина B в организме – это красное мясо, печень, яйца, дрожжи, семена подсолнечника, листовая зелень и морепродукты. В случае же если организм требует дополнительной подпитки витамином B, то он может вводиться в организм в виде таблеток или в виде инъекций.