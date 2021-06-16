Витамины для собак и котов важны для полноценного рациона

Впрочем, это совершенно не значит, что коты, как также не менее распространенные домашние питомцы, чем-то хуже, ведь хорошо воспитанный кот, также будет приносить в доме лишь пользу, принося хозяевам в первую очередь моральное удовлетворение и возможность о ком-то заботиться.

Говоря про заботу о домашних животных, следует понимать, что они нуждаются в столь же качественной пище, как и человек и кормить их некачественной едой не стоит, иначе это необратимо приведёт к проблемам со здоровьем питомца. Поэтому крайне важно покупать качественный корм, а также и витамины в качестве пищевых добавок. Таковые продаются, как для собак, так и для котов, причём необходимые витамины имеют градацию в зависимости и от возраста животного. Такие витамины можно найти в широкой торговой сети, в удобных для понимания каталогах, к примеру, зоомагазин goodzoo.com.ua в таком виде предлагает витамины для котов и котят, соответственно также как и для собак.

Какие бывают витамины для домашних животных?

В зависимости от проблем, которые уже могут иметь место в организме домашнего животного, для него могут потребоваться какие-то определенные витамины, например, распространенными являются:

· витамины для шерсти собак, влияющие на качество, длину и красоту;





· витамины для беременных собак, чтобы ещё не родившееся будущее поколение получало всё необходимое от матери;





· витамины для пожилых собак, в основном, что касается поддержания иммунитета, наличия необходимого количества минералов в их организме;





· витамины для щенков, что крайне важно на момент развития.

Одним из самых популярных брендов-производителей витаминов для домашних питомцев является компания Canvit – именно витамины от данной фирмы рекомендуют многие ветеринары и кинологи, в особенности, когда животному нужен комплекс витаминов. В ассортименте от компании Canvit можно найти всё необходимое для собак различного возраста, а также в зависимости от имеющихся проблем со здоровьем.

Забота о собственной собаке или кошке – это, в том числе, и такие, казалось бы мелочи, оказывающиеся довольно важными, как витамины. Как и человеку, животным необходимы витамины для полноценного рациона и поддержания здоровья в хорошем состоянии, а экономить на здоровье лучшего друга не принято. По крайней мере, если он действительно таковым является.