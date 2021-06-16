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15 июня 21, 12:29
Особенности при международной перевозке тяжеловесного груза
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Перевозка тяжеловесного груза требует соблюдения ряда правил

Неосведомленному предпринимателю организовать этот процесс крайне трудно. Всё потому, что необходимыми навыками и знаниями законов владеют не все. Чтобы процедура грузоперевозки прошла гладко, ее лучше доверить специалистам УкрВипСервис.

Преимущества грузоперевозок с УкрВипСервис

УкрВипСервис – логистическая, таможенно-брокерская компания, которая много лет берет на себя процессы, связанные с ВЭД. Транспортировку, подбор транспорта, логистику, экспедирование и даже таможенное оформление. Это позволяет участникам ВЭД сэкономить время и средства. Если товар под контролем надежных специалистов УкрВипСервис, то он беспрепятственно и своевременно пройдет таможню. Простоев и штрафов точно удастся избежать.

Также в УкрВипСервис вас ждет:

  • - подробная консультация;
  • - помощь в сборе и оформлении документов;
  • - транспорт надежных контрагентов;
  • - логистический маршрут в любую точку мира;
  • - сопровождение коммерческого груза.  

Согласно таможенному законодательству, официальные таможенно-брокерские компании перевозят коммерческий груз через таможню на льготных условиях. Это существенно облегчает и ускоряет процедуру.

Особенности при перевозке тяжеловесного груза

Негабаритные, тяжеловесные грузы можно перевезти не каждым видом транспорта. Именно поэтому морская доставка – https://www.uvs.in.ua/morskie-gruzoperevozki/ один из самых оптимальных способов.

Грузоподъемность судна позволяет перевозить автомобили, водный транспорт, крупные партии строительных и ремонтных материалов, сантехнику, электронику, текстиль. Для каждого типа груза есть специальная тара – контейнеры, платформы.

Разумеется, это не самый быстрый вид доставки, однако оптимальный по стоимости. Большинство коммерческих грузов из США, Канады, Китая и других стран попадают в Украину именно морским путем. 

Какой транспорт выбрать для транспортировки крупногабаритного груза?

Море – не единственный способ грузоперевозки. Если говорить о наземном транспорте, то железнодорожный также помогает справиться с задачей. Этот тип перевозки позволяет отправлять насыпные, наливные и даже опасные грузы по континенту. Ж/д перевозка участвует в мультимодальных маршрутах – когда доставка одним видом транспорта невозможна.  

Что касается тентованных фур, то их грузоподъемность – 22 тонны. Транспортировка товаров в пределах этого веса зачастую осуществляется фурами из ближнего зарубежья. Автотранспорт также участвует в мультимодальных маршрутах.

Чтобы не вникать в нюансы, многие предприниматели предпочитают передать задачу компании УкрВипСервис. Пока специалисты на профессиональном уровне занимаются перевозкой и оформлением товаров, у владельцев бизнеса освобождается время для решения других, не менее важных вопросов.

 
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