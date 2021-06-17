Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.43
USD
27.17
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
16 июня 21, 11:44
З давніх часів свято Івана Купала відзначається 6-7 липня
Івана Купала
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярне свято Івана Купала є одним з найбільш таємничих. Дізнатися, коли відзначається це свято можна на відомому українському сервісі sogodnisvyato.


Івана Купала: традиції та особливості популярного свята

Щороку Івана Купала привертає увагу вірян і тих, хто любить незвичайні свята. Особливі традиції полягають в тому, що потрібно відзначати Івана Купала в ніч з 6 на 7 липня. Вранці збирають росу, яка за народними прикметами дає здоров'я на цілий рік до наступного святкування свята. А щоб не пропустити цю подію і кожен день дізнаватися яке сьогодні свято, потрібно скористатися популярним сервісом на сайті Sogodnisvyato.com.ua, де не потрібно реєструватися або платити за надану інформацію.


Як відзначають Івана Купала в Україні

Воістину народне свято збирає тисячі людей біля водойм. Дівчата плетуть гарні вінки з трав, прикрашаючи себе природними головними уборами. Чоловіки беруть участь в різних конкурсах, демонструючи свою силу. Найчастіше в ніч Івана Купала організують величезні ярмарки, на яких можна цікаво провести час. 

Це свято припадає на день сонцестояння, тому в якійсь мірі його пов'язують з чудесами. Опівночі розквітає папороть, а ще оживає нечисть і русалки. Таємничі звичаї та особливості цієї ночі привертають особливу увагу, створюючи прекрасну атмосферу під час нічного святкування. 

Щоб вчасно підготуватися до цієї події, можна зберегти в закладки браузеру популярний сайт Sogodnisvyato. 

Кожен день переглядаючи свята в Україні та в усьому світі, можна заздалегідь бути проінформованим. Ви з легкістю дізнаєтеся яке свято сьогодні та що буде завтра. Зручний сервіс Sogodnisvyato був створений для максимальної користі, тому тут не потрібно проходити верифікацію або підтверджувати свій номер телефону шляхом відправлення смс.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: