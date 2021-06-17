З давніх часів свято Івана Купала відзначається 6-7 липня



Івана Купала: традиції та особливості популярного свята

Щороку Івана Купала привертає увагу вірян і тих, хто любить незвичайні свята. Особливі традиції полягають в тому, що потрібно відзначати Івана Купала в ніч з 6 на 7 липня. Вранці збирають росу, яка за народними прикметами дає здоров'я на цілий рік до наступного святкування свята. А щоб не пропустити цю подію і кожен день дізнаватися яке сьогодні свято, потрібно скористатися популярним сервісом на сайті Sogodnisvyato.com.ua, де не потрібно реєструватися або платити за надану інформацію.

Як відзначають Івана Купала в Україні

Воістину народне свято збирає тисячі людей біля водойм. Дівчата плетуть гарні вінки з трав, прикрашаючи себе природними головними уборами. Чоловіки беруть участь в різних конкурсах, демонструючи свою силу. Найчастіше в ніч Івана Купала організують величезні ярмарки, на яких можна цікаво провести час.

Це свято припадає на день сонцестояння, тому в якійсь мірі його пов'язують з чудесами. Опівночі розквітає папороть, а ще оживає нечисть і русалки. Таємничі звичаї та особливості цієї ночі привертають особливу увагу, створюючи прекрасну атмосферу під час нічного святкування.

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