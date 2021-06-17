Аренда авто без рисков: полезные советы

Популярность услуг автопроката растет с каждым годом. Машины берут в аренду, когда нет возможности сесть за руль собственного транспортного средства по причине поломки, во время командировок и для путешествий по Украине. Все больше людей без сомнений делают выбор в пользу автопроката, но далеко не все остаются довольны качеством полученных услуг. Почему? Первая распространенная причина — сотрудничают с сомнительными прокатными компаниями или частными лицами, вторая — не читают условия договора, третья — выбирают авто, которое не соответствует потребностям и пожеланиям.





Неприятные моменты возникают из-за отсутствия опыта и знаний, однако их можно избежать и остаться абсолютно довольным качеством услуг прокатных компаний. Как? Читайте далее.

Сотрудничество только с надежной компанией с хорошей репутацией

Арендовать автомобиль может каждый желающий, который соответствует требованиям, заявленным прокатной фирмой. Цены вполне приемлемы для человека со средним доходом. Однако низкая стоимость — это всегда ловушка. Частное лицо предлагает за 10–15 долларов в сутки взять машину в аренду? Ждите подвох. Цена на автомобили эконом-класса в надежных прокатных компаниях начинается от 20 у. е. при условии длительного проката. Когда же необходимо ТС только на сутки, стоимость возрастает на 13 у. е. Например, Skoda Fabia обойдется в 20–33 у. е. (чем дольше срок аренды, тем выгоднее). При сотрудничестве с надежными компаниями цена не будет ниже, если не проводится акция.

Залог комфортного автопроката без рисков и каких-либо подводных камней — это сотрудничество с проверенной фирмой! Сэкономив 1–5 долларов, можно «заработать» головную боль и стресс. Массу положительных оценок и отзывов получил сервис NarsCars, аренда авто здесь возможна в любое время суток, независимо от вашего местоположения. На сайте есть вся необходимая информация об условиях сотрудничества, форма для брони ТС, отзывы клиентов и многое другое. Оформить заказ можно круглосуточно на сайте или по мобильному телефону.

С NarsCars комфортно и безопасно по следующим причинам:

аренда автомобилей после комплексного технического осмотра и мойки;

сотрудничество по договору, где расписаны права и обязанности обеих сторон;

передача ТС в удобное время и в нужном месте (по конкретному адресу за отдельную плату);

страховка;

средние цены при высоком качестве сервиса.

Клиент NarsCars ничем не рискует, а получает новенькое исправное авто в личное пользование. На машине можно колесить по всей Украине, но не передавать ее сторонним лицам. Главное — вернуть автомобиль в установленный срок, чтобы не платить еще за одни сутки проката и не превышать установленный лимит пробега. Все обязательства отражены в договоре и в акте приема-передачи транспортного средства. Менеджеры компании NarsCars рекомендуют клиентам не пропускать ни единого пункта в документах и задавать вопросы по мере их возникновения до подписания договора.





Что потребуется для аренды авто?

Рассмотрим перечень требований к клиентам одной из лучших прокатных компаний Украины NarsCars. Взять машину в аренду могут женщины и мужчины от 23 лет при наличии двухлетнего стажа вождения. Для этого потребуются:

паспорт;

ИНН;

водительское удостоверение;

деньги для оплаты услуг проката и залога.