В такой ситуации многие предпочитают не жить, а «выживать». Но с появлением микрофинансовых организаций на вопрос «где взять деньги до зарплаты», наконец-то, появился обоснованный ответ. Сегодня в Украине работают десятки МФО, которые готовы предоставить деньги на короткий срок. О том, как работают данные организации, можно узнать на сайте https://soscredit.ua/ru/kredit-onlajn/groshi-do-zarplatni.





Преимущества МФО

Преимущество МФО перед банковскими учреждениями заключается в том, что данные организации готовы предоставить кредит на несколько дней. Это предложение выгодно заемщикам, которым нужны деньги до зарплаты. Учитывая, что банки кредитуют своих клиентов на несколько месяцев, а иногда и лет, их услуги неактуальны для тех, кому нужна незначительная сумма на короткий срок.





Еще один плюс МФО заключается в готовности предоставить нужную сумму уже через несколько минут после обращения клиента. Это преимущество обусловлено тем, что микрофинансовые организации не требуют большого количества документов. Следовательно, и проверка клиента проходит в кратчайшие сроки. Если же заемщик обратиться в банк, на оформление кредита наверняка уйдет несколько дней. Учитывая, что заемщику деньги нужны прямо сейчас, такие условия вряд ли можно назвать выгодными.





Кто может получить кредит до зарплаты?

В Украине на кредит до зарплаты могут рассчитывать лица в возрасте от 18 лет. Причем микрокредит могут получить только граждане Украины. Других серьезных ограничений на выдачу кредита до зарплаты нет. На него могут рассчитывать даже пенсионеры и лица с задолженностью по кредиту в других финансовых учреждениях.





Почему кредит до зарплаты – это выгодно?

Существует несколько причин, почему стоит брать кредит до зарплаты. Во-первых, микрофинансовые организации предоставляют эту услугу с низкой процентной ставкой. Во-вторых, заемщик получает деньги практически моментально. Благодаря этому, он может успешно «закрыть» все срочные дела. В-третьих, МФО лояльны к своим клиентам. Они не требуют от них справки о доходах, поручителей или выписки из ЖЭК. Другими словами, у заемщиков нет никаких бюрократических преград. В большинстве случаев даже негативная кредитная история не станет помехой. Более того, оформление кредита до зарплаты, наоборот, поспособствует улучшению кредитного рейтинга заемщика.





Выгода такого кредита заключается в том, что заемщику не нужно объяснять цель получения средств. Он может ими воспользоваться так, как посчитает нужным. Заемщику не придется отчитываться о потраченных средствах.





Как получить интернет-кредит

Для получения интернет-кредита до зарплаты нужно: