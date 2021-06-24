Удобное жилье в Черкассах: где остановиться и что посмотреть

Рассмотрим их для того, чтобы точно выбрать локацию для временного про-живания.





Центральный и Мытница

Центр города представлен двумя микрорайонами, здесь же чаще и проводят свой досуг местные жители и туристы. В основном здесь и расположены все рестораны, кафе, кинотеатры. Здесь же находится популярный памятник водопроводчику. Поэтому, если вы хотите попасть в эпицентр событий, то квартиры посуточно Черкассы предоставляют постоянно в этих микрорайонах.

Основные места в центре:

- набережная;

- дом Куперштейна;

- речной вокзал;

- музыкальный светящийся фонтан;

- пляжи.

Эти места становятся отличным местом для прогулок и отдыха. Здесь можно гулять, сидеть в ресторане с видом на реку и искать активные развлечения.





Сосновка и Дахновка

Эти районы исторически не относились к Черкассам, существовали как отдельные села. Но сегодня здесь можно найти в основном коттеджи. Современный частный сектор стал следствием расположения здесь курортных мест. Множество вариантов можно посмотреть на сервисе OLX. Обычно собственники предлагают большой выбор жилья во всех районах Черкасс.

Популярностью здесь пользуются пляжи и причал. Расположено несколько баз отдыха рядом с Днепром. Здесь же находится и Юбилейный парк с веревочными препятствиями.





ЮЗР и «Д»

В первом из районов — Юго-Западном — располагаются крупнейшие жилые массивы. В основном здесь можно снять квартиру, чтобы отдохнуть от суеты. Отличается отличной транспортной развязкой и богатой инфраструктурой.

Днепровский район тоже содержит множество построек. Рядом с ним строится Яблоневый район, в котором раньше располагались огромные сады.





Химпоселок

Поселок в прошлом веке строился в непосредственной близости от промышленных предприятий. Сегодня представлен простым спальным массивом, хотя сам жилой фонд считается уже устаревшим. Главная достопримечательность — парк Химиков почти на 11 га.



