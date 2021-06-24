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21 июня 21, 19:12
Каким должно быть коктейльное платье для гостьи на свадьбе?
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Как подобрать коктейльное платье по типу фигуры и на что обратить внимание при выборе платья для гостьи на свадьбу? Мы поможем подобрать платье, которое станет изюминкой вашего гардероба.

«Дресс-код: коктейль» - получив приглашение на свадьбу, роспись или формальную вечеринку подруги с подобной заметкой, не спешите впадать в панику! Современные дизайнеры не перестают удивлять поразительными экспериментами, необычными решениями и оригинальными предложениями. Мода на компактные женственные платья сегодня набирает обороты и в контексте повседневных образов, а впечатляющий выбор фасонов и фактур тканей не даст вам шанса остаться в этом сезоне без обновки.



На что обратить внимание при выборе?

Важно подобрать коктейльное платье из подходящего материала, который не будет создавать дискомфорт весной, летом или осенью. Ведь именно в это время, в основном, организовывается главное мероприятие в жизни каждой девушки. Это может быть шелк, шифон или кружево. Что касается силуэта, то он не должен сковывать и создавать дискомфорт.

Универсальный вариант коктейльного платья на свадьбу – футляр. Что касается цвета, то воздержитесь от белоснежных моделей и вариаций с темным низом и светлым верхом, поскольку это школьная классика. Обязательно соблюдайте дресс-код и, желательно, цветовую тематику.

Забудьте об сексуальных и откровенных нарядах, слишком оголенных ногах и открытом животе – это нетактично. Можно открыть зону декольте, но в меру. Если собираетесь на венчание в церковь, тогда возьмите платок, чтобы прикрыть плечи, если на платье они открыты.



Как подобрать коктейльное платье по типу фигуры?

В двадцать первом веке посещение онлайн-магазинов – наиболее удобный способ совершения покупок. Основной проблемой выбора является адекватное отношение к размерам своего тела, определение сильных сторон и недостатков, которые требуют маскировки. 

Чтобы удачно купить коктейльное платье необходимо следовать принципиальным советам:

  • - Дамам с грушевидной формой тела идеально подойдет летнее коктейльное платье с легким воздушным расклешенным низом, которое будет закрывать широкие бедра.

  • - Для женщин с фигурой «яблоко» лучшим вариантом станет черное коктейльное платье прямого покроя. Стоит приобрести размер побольше, чтобы не стягивать живот.

  • - Для дам с силуэтом H – идеально подойдут модели с поясом на талии, который добавит женственных изгибов.

  • - Женщинам с Y- образной фигурой рекомендуются коктейльные платья с расклешенным низом, которые уравновешивают более широкие плечи. В этом случае лучше избегать одежду с рукавами-фонариками или корсета. 



Где купить коктейльное платье?

Чтобы купить коктейльное платье в Украине на самых выгодных условиях, выбирайте магазин Onlady. У нас:

  • - 99% вещей в наличии в киевском шоу-руме;
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  • - оперативная доставка по всей Украине;
  • - 30 дней на обмен или возврат товара.

Мы поможем приобрести коктейльное платье, которое станет изюминкой гардероба и выведет ваше женское обаяние на новый уровень.
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