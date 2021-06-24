Сколько Стоит Автогражданка ОСАГО в Харькове

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Калькулятор ОСАГО для расчета по вашему авто Стоимость онлайн полиса ОСАГО в Харькове Какие документы нужны для оформления ОСАГО Как выбрать оптимальную страховую компанию

Калькулятор ОСАГО для расчета по вашему авто

Страховка ОСАГО нужна каждому водителю. И вокруг этого обязательного страхования ходит множество споров и слухов. Но деваться некуда, оформлять придется, ведь полис ОСАГО должен быть у всех владельцев наземных транспортных средств без исключений. Также не стоит забывать о том, что страховка всегда рассчитывается индивидуально. И если вам нужно ОСАГО в Харькове, то стоимость страховки будет отличаться от той, по которой оформил ваш друг или родственник в другом городе.

Поэтому не стоит равняться на других водителей и на цены, во сколько им обошелся ОСАГО. Лучше прочитайте эту статью и узнайте, как сэкономить на ОСАГО и оформить страховку быстро и удобно.

От чего вообще зависит страховка? Она рассчитывается согласно формуле, которую установило государство. Она состоит из базового платежа, размер которого един для всех водителей, и множества корректирующих коэффициентов, которые как повышают, так и снижают итоговую стоимость страховки. Из основных показателей коэффициентов - это тип транспорта, объем двигателя, марка/модель транспортного средства, город прописки владельца, использование машины в такси и наличие личных льгот. Также отдельная скидка примерно в 10% предусмотрена при оформлении ОСАГО онлайн. И чтобы узнать актуальную стоимость страховки, воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте Ukasko. И сравните стоимости страховок от разных страховых компаний.

Стоимость онлайн полиса ОСАГО в Харькове

Харьков является одним из самых крупных городов Украины. Поэтому нельзя сказать, что цены на ОСАГО для водителей Харькова являются самыми низкими. Но есть отличные способы сэкономить на автогражданке, не прибегая к покупке поддельного полиса или оформлению страховки на неверные данные автомобиля. Такая “экономия” вам только выйдет боком, если случится авария, ведь нанесенные убытки придется возмещать самостоятельно и в добавок еще и заплатить штраф.

Поэтому, чтобы не переплачивать за страховку, но иметь надежный полис ОСАГО, советуем вам воспользоваться агрегатором Ukasko, чтобы сравнить цены и варианты страховок от разных страховых компаний. Так вы сможете выбрать ОСАГО даже от тех страховых компаний, которые не представлены физически в вашем городе. И сможете существенно сэкономить на страховке, ведь цены на сайте на любой кошелек. Убедитесь в этом сами:

ОСАГО для легкового автомобиля до 1600 см.куб - от 750 грн;

ОСАГО для мотоцикла в Харькове - от 250 грн;

ОСАГО на грузовик менее 2 тонн с ОТК в 2022 году - от 1500 грн.

Все цены указаны без учета акций. Это цены напрямую от страховых компаний, так как сайт бесплатный, и не берет никаких комиссий или процентов за свои услуги. А также на платформе онлайн-страхования регулярно проводятся акции и распродажи, формируя самую низкую цену на рынке. Благодаря чему вы в любой момент можете купить ОСАГО со скидкой онлайн.

Узнать более подробные цены ОСАГО в Харькове или рассчитать страховку по индивидуальным параметрам вы можете, посетив агрегатор Ukasko https://ukasko.ua/insurance/osago/v-kharkove.

Какие документы нужны для оформления ОСАГО

Для того, чтобы оформить страховку ОСАГО, вам понадобится иметь при себе паспорт, идентификационный код и документы на машину. При оформлении онлайн вы рассчитываете стоимость страховки с помощью онлайн-калькулятора и выбираете полис из всех доступных предложений, а это страховки более чем от 20-ти страховых компаний. После чего вы переходите к оформлению, вводите данные машины и своих документов. После оплаты полис ОСАГО приходит на указанный адрес электронной почты и в мессенджер на телефон. Вы можете скачать его или распечатать, если предпочитаете иметь документы в бумажном варианте. Подтверждать или заверять полис в страховой компании не нужно.

Кстати, рассчитать страховку с помощью онлайн-калькулятора вы можете как по параметрам автомобиля, введя его тип, объем двигателя и город прописки владельца, либо по номерному знаку. Введите номер транспорта, а все остальные данные подтянутся автоматически при оформлении страховки.

Как выбрать оптимальную страховую компанию

Если вам нужно купить страховку ОСАГО,то обращайте внимание не только на цену полиса, но и на информацию о страховой компании. Для того, чтобы выбрать страховку, которая действительно создаст подушку финансовой безопасности, а не будет просто “для галочки”, нужно оценить ее положение на рынке. И сделать это можно с помощью рейтингов страховой, а также скорости выплат возмещения своим клиентам.

Эта информация о каждой страховой компании также есть на сайте Ukasko. Здесь регулярно публикуются показатели рейтингов страховых от разных независимых оценщиков, в том числе и “светофор” МТСБУ. При чем, в карточке страховой компании вы можете увидеть рейтинги за разные периоды, и сравнить тенденцию роста или снижения показателей страховой компании.

Также на сайте есть информация о том, за сколько дней в среднем выплачивается страховое возмещение. То есть, если страховая компания затягивает с выплатами, то водителю возможно придется задействовать личные сбережения для урегулирования вопроса с другими участниками страхового случая. Поэтому учитывайте также этот момент при выборе страховой компании.

Оформление страховки на платформе онлайн-страхования Ukasko - это очень быстро и удобно, и занимает до 10-15 минут. Оформить страховку вы можете как с телефона в пути, на работе или в магазине, так и дома с компьютера. Это очень просто и выгодно. Попробуйте!