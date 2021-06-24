Как начать интеренет-бизнес в кратчайшие сроки

С развитием технологий растет и онлайн-рынок. Если проект планируется запускать через полгода-год, то сбор информации сейчас не принесет своих плодов в будущем, так как данные будут уже далеко не актуальными. К тому же динамично меняющиеся условия старта, рост конкуренции, цен на разработку и рекламу с каждым днем говорят об упущенной выгоде.





Поэтому самое подходящее время для выхода на рынок — это сегодня.

3 способа запуска онлайн-бизнеса

Купить готовое решение — для маленьких проектов со скромным бюджетом; Заказать создание сайта под ключ — для средних и больших веб-ресурсов, где требуется уникальный дизайн и функционал; Зарегистрировать компанию на торговых площадках — в качестве основного источника прибыли для небольших проектов, и дополнительного — для крупных.

Готовое решение

Этот вариант экономит время на индивидуальную разработку. Весь необходимый функционал для выбранной ниши уже заложен в систему. Остается произвести базовую настройку, загрузить товары и контент. Подробнее о том, как выбрать подходящее решение — здесь.

Плюсы:

максимально сжатые сроки — от 1-3 рабочих дней;

низкая цена;

доступные демо-версии или пробный период для ознакомления;

полный набор инструментов для начала продаж;

разнообразие адаптивных шаблонов под любую сферу бизнеса;

возможность масштабирования.

Минусы:

отсутствие индивидуальности в дизайне и функциональности;

потеря времени на правильный выбор хостинга и самостоятельное обучение;

расходы на помощь от разработчиков, SEO-специалистов, копирайтеров, дизайнеров и маркетологов.

Выводы:

готовое решение подходит для небольших проектов;

отличный вариант при небольшом бюджете;

экономит время на заполнение брифов, составление ТЗ и выбор подрядчика.

Сайт под ключ

В случае, когда ставка проекта идет на уникальность, специалисты из веб-агентства «Красный Хамелеон» рекомендуют обращаться к опытным разработчикам. Так как от качества проделанной работы зависит успех веб-ресурса в целом.

Преимущества:

полное соответствие специфике бизнеса;

уникальный дизайн;

адаптивность под актуальные устройства и платформы;

специально разработанный функционал под конкретную нишу;

возможность проведения необходимых интеграций и подключения различных сервисов;

оптимальная работа даже при больших нагрузках.

Недостатки:

сроки реализации от 1-3 месяцев;

высокая стоимость.

Итоги:

подходит для интернет-магазинов, корпоративных сайтов и других крупных веб-проектов;

фирменный стиль и уникальный дизайн;

индивидуальный функционал с учетом всех нюансов сферы;

на запуск требуется больше времени, чем при покупке готового решения.

Доски объявлений и маркетплейсы

Маленький бюджет или его отсутствие — еще не повод забыть о прибыльном онлайн-бизнесе. Многие предприниматели реализуют свою продукцию через популярные торговые площадки, даже не имея собственного веб-сайта.

Начать продажи на подобных сервисах можно с первого дня регистрации. Достаточно заполнить профиль и карточки товаров.

Плюсы:

срок создания — от 1 дня;

минимальные вложения для запуска;

лояльные покупатели;

расширение географии продаж;

отсутствие затрат на рекламу.

Минусы:

большая конкуренция;

соответствие правилам сервиса;

комиссия с каждой продажи;

отсутствие развития бренда.

Выводы:

идеально подходит на первых этапах построения интернет-бизнеса;

начать реализацию можно с минимальным бюджетом;

можно использовать в качестве дополнительного канала продаж.

Каждый из трех способов позволяет в кратчайшие сроки выйти на онлайн-рынок. Для небольших проектов с малым капиталом подойдут готовые решения и маркетплейсы. Для более крупных — индивидуальный сайт под ключ. Однако стоит помнить, что и торговые площадки могут быть использованы в качестве дополнительного дохода.