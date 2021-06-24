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24 июня 21, 18:07
Как начать интеренет-бизнес в кратчайшие сроки
Интернет-шопинг,шопинг
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С развитием технологий растет и онлайн-рынок. Если проект планируется запускать через полгода-год, то сбор информации сейчас не принесет своих плодов в будущем, так как данные будут уже далеко не актуальными.

С развитием технологий растет и онлайн-рынок. Если проект планируется запускать через полгода-год, то сбор информации сейчас не принесет своих плодов в будущем, так как данные будут уже далеко не актуальными. К тому же динамично меняющиеся условия старта, рост конкуренции, цен на разработку и рекламу с каждым днем говорят об упущенной выгоде.

Онлайн бизнес

Поэтому самое подходящее время для выхода на рынок — это сегодня. 

3 способа запуска онлайн-бизнеса

  1. Купить готовое решение — для маленьких проектов со скромным бюджетом;
  2. Заказать создание сайта под ключ — для средних и больших веб-ресурсов, где требуется уникальный дизайн и функционал;
  3. Зарегистрировать компанию на торговых площадках — в качестве основного источника прибыли для небольших проектов, и дополнительного — для крупных.

Готовое решение

Этот вариант экономит время на индивидуальную разработку. Весь необходимый функционал для выбранной ниши уже заложен в систему. Остается произвести базовую настройку, загрузить товары и контент. Подробнее о том, как выбрать подходящее решение — здесь.

Плюсы:

  • максимально сжатые сроки — от 1-3 рабочих дней;
  • низкая цена;
  • доступные демо-версии или пробный период для ознакомления;
  • полный набор инструментов для начала продаж;
  • разнообразие адаптивных шаблонов под любую сферу бизнеса;
  • возможность масштабирования.

Минусы:

  • отсутствие индивидуальности в дизайне и функциональности;
  • потеря времени на правильный выбор хостинга и самостоятельное обучение;
  • расходы на помощь от разработчиков, SEO-специалистов, копирайтеров, дизайнеров и маркетологов.

Выводы:

  • готовое решение подходит для небольших проектов;
  • отличный вариант при небольшом бюджете;
  • экономит время на заполнение брифов, составление ТЗ и выбор подрядчика.

Сайт под ключ

Разработка сайтов

В случае, когда ставка проекта идет на уникальность, специалисты из веб-агентства «Красный Хамелеон» рекомендуют обращаться к опытным разработчикам. Так как от качества проделанной работы зависит успех веб-ресурса в целом.

Преимущества:

  • полное соответствие специфике бизнеса;
  • уникальный дизайн;
  • адаптивность под актуальные устройства и платформы;
  • специально разработанный функционал под конкретную нишу;
  • возможность проведения необходимых интеграций и подключения различных сервисов;
  • оптимальная работа даже при больших нагрузках.

Недостатки:

  • сроки реализации от 1-3 месяцев;
  • высокая стоимость.

Итоги:

  • подходит для интернет-магазинов, корпоративных сайтов и других крупных веб-проектов;
  • фирменный стиль и уникальный дизайн;
  • индивидуальный функционал с учетом всех нюансов сферы;
  • на запуск требуется больше времени, чем при покупке готового решения.

Доски объявлений и маркетплейсы

Маленький бюджет или его отсутствие — еще не повод забыть о прибыльном онлайн-бизнесе. Многие предприниматели реализуют свою продукцию через популярные торговые площадки, даже не имея собственного веб-сайта.

Начать продажи на подобных сервисах можно с первого дня регистрации. Достаточно заполнить профиль и карточки товаров.

Плюсы:

  • срок создания — от 1 дня;
  • минимальные вложения для запуска;
  • лояльные покупатели;
  • расширение географии продаж;
  • отсутствие затрат на рекламу.

Минусы:

  • большая конкуренция;
  • соответствие правилам сервиса;
  • комиссия с каждой продажи;
  • отсутствие развития бренда.

Выводы:

  • идеально подходит на первых этапах построения интернет-бизнеса;
  • начать реализацию можно с минимальным бюджетом;
  • можно использовать в качестве дополнительного канала продаж.

Каждый из трех способов позволяет в кратчайшие сроки выйти на онлайн-рынок. Для небольших проектов с малым капиталом подойдут готовые решения и маркетплейсы. Для более крупных — индивидуальный сайт под ключ. Однако стоит помнить, что и торговые площадки могут быть использованы в качестве дополнительного дохода.

 
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