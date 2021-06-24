Как начать интеренет-бизнес в кратчайшие сроки

С развитием технологий растет и онлайн-рынок. Если проект планируется запускать через полгода-год, то сбор информации сейчас не принесет своих плодов в будущем, так как данные будут уже далеко не актуальными. К тому же динамично меняющиеся условия старта, рост конкуренции, цен на разработку и рекламу с каждым днем говорят об упущенной выгоде.
Поэтому самое подходящее время для выхода на рынок — это сегодня.
3 способа запуска онлайн-бизнеса
- Купить готовое решение — для маленьких проектов со скромным бюджетом;
- Заказать создание сайта под ключ — для средних и больших веб-ресурсов, где требуется уникальный дизайн и функционал;
- Зарегистрировать компанию на торговых площадках — в качестве основного источника прибыли для небольших проектов, и дополнительного — для крупных.
Готовое решение
Этот вариант экономит время на индивидуальную разработку. Весь необходимый функционал для выбранной ниши уже заложен в систему. Остается произвести базовую настройку, загрузить товары и контент. Подробнее о том, как выбрать подходящее решение — здесь.
Плюсы:
- максимально сжатые сроки — от 1-3 рабочих дней;
- низкая цена;
- доступные демо-версии или пробный период для ознакомления;
- полный набор инструментов для начала продаж;
- разнообразие адаптивных шаблонов под любую сферу бизнеса;
- возможность масштабирования.
Минусы:
- отсутствие индивидуальности в дизайне и функциональности;
- потеря времени на правильный выбор хостинга и самостоятельное обучение;
- расходы на помощь от разработчиков, SEO-специалистов, копирайтеров, дизайнеров и маркетологов.
Выводы:
- готовое решение подходит для небольших проектов;
- отличный вариант при небольшом бюджете;
- экономит время на заполнение брифов, составление ТЗ и выбор подрядчика.
Сайт под ключ
В случае, когда ставка проекта идет на уникальность, специалисты из веб-агентства «Красный Хамелеон» рекомендуют обращаться к опытным разработчикам. Так как от качества проделанной работы зависит успех веб-ресурса в целом.
Преимущества:
- полное соответствие специфике бизнеса;
- уникальный дизайн;
- адаптивность под актуальные устройства и платформы;
- специально разработанный функционал под конкретную нишу;
- возможность проведения необходимых интеграций и подключения различных сервисов;
- оптимальная работа даже при больших нагрузках.
Недостатки:
- сроки реализации от 1-3 месяцев;
- высокая стоимость.
Итоги:
- подходит для интернет-магазинов, корпоративных сайтов и других крупных веб-проектов;
- фирменный стиль и уникальный дизайн;
- индивидуальный функционал с учетом всех нюансов сферы;
- на запуск требуется больше времени, чем при покупке готового решения.
Доски объявлений и маркетплейсы
Маленький бюджет или его отсутствие — еще не повод забыть о прибыльном онлайн-бизнесе. Многие предприниматели реализуют свою продукцию через популярные торговые площадки, даже не имея собственного веб-сайта.
Начать продажи на подобных сервисах можно с первого дня регистрации. Достаточно заполнить профиль и карточки товаров.
Плюсы:
- срок создания — от 1 дня;
- минимальные вложения для запуска;
- лояльные покупатели;
- расширение географии продаж;
- отсутствие затрат на рекламу.
Минусы:
- большая конкуренция;
- соответствие правилам сервиса;
- комиссия с каждой продажи;
- отсутствие развития бренда.
Выводы:
- идеально подходит на первых этапах построения интернет-бизнеса;
- начать реализацию можно с минимальным бюджетом;
- можно использовать в качестве дополнительного канала продаж.
Каждый из трех способов позволяет в кратчайшие сроки выйти на онлайн-рынок. Для небольших проектов с малым капиталом подойдут готовые решения и маркетплейсы. Для более крупных — индивидуальный сайт под ключ. Однако стоит помнить, что и торговые площадки могут быть использованы в качестве дополнительного дохода.