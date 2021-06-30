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29 июня 21, 21:12
Положительные и негативные моменты люверсов для штор
люверсы для штор
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Разбираемся с «Мир карнизов»

Шторы по сей день считаются прекрасным вариантом декорирования окна. Они идеально вписываются в любое оформление, только для этого остается подобрать подходящий вариант. Дело не только касается самой ткани, но и как она будет крепиться к карнизу.

Многие отдают предпочтение классическим крючкам. Вот только есть и другие варианты: люверсы для штор ничем не уступают. Они приобретают все большую популярность на рынке, а «Мир карнизов» назовет основные характеристики, способствующие этому.

Что привело к популяризации люверсов?

Такие крепежные элементы понравились пользователям за счет определенных преимуществ:

  • Полотно максимально надежно крепится к карнизу и исключается вероятность того, что ткань упадет. Это произойдет только в одном случае: когда свалится карниз.

  • - Довольно просто надевать или снимать декор. Сами люверсы нигде не будут застревать.

  • Когда будете снимать или вешать, само полотно будет гораздо меньше повреждаться. С зажимами или крепежами этого не всегда удавалось избежать. 

  • - Крепежные элементы прекрасно сочетаются с разными видами тканевого полотна. Это будут как шторы, так и тюль.

  • - Люверсы идеально вписываются в любой интерьер. Вам только нужно подобрать подходящую форму и решить с цветовой гаммой. Дизайнеры предлагают довольно много разных вариантов.


С положительными моментами разобрались. Некоторые пользователи уже готовы приобретать подобные элементы. Только не спешите так, а еще усвойте одну тонкость. Вам нужно заранее сделать отверстия в тканевом полотне. Они должны полностью соответствовать размерам люверсов. И еще один момент: сами люверсы должны быть хотя бы на 1.5 см больше в диаметре чем сам карниз. Это позволит нормально снимать или надевать полотно. 

Теперь гораздо легче принять правильное решение. Это позволит хорошо закрепить декор на окнах и без проблем управлять им. С «Мир карнизов» надежно защитите помещение от солнечных лучей, назойливых взглядов и сможете красиво дополнить интерьер.
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