Положительные и негативные моменты люверсов для штор

Шторы по сей день считаются прекрасным вариантом декорирования окна. Они идеально вписываются в любое оформление, только для этого остается подобрать подходящий вариант. Дело не только касается самой ткани, но и как она будет крепиться к карнизу.

Многие отдают предпочтение классическим крючкам. Вот только есть и другие варианты: люверсы для штор ничем не уступают. Они приобретают все большую популярность на рынке, а «Мир карнизов» назовет основные характеристики, способствующие этому.

Что привело к популяризации люверсов?

Такие крепежные элементы понравились пользователям за счет определенных преимуществ:

- Полотно максимально надежно крепится к карнизу и исключается вероятность того, что ткань упадет. Это произойдет только в одном случае: когда свалится карниз.

Полотно максимально надежно крепится к карнизу и исключается вероятность того, что ткань упадет. Это произойдет только в одном случае: когда свалится карниз.



- Довольно просто надевать или снимать декор. Сами люверсы нигде не будут застревать.

Довольно просто надевать или снимать декор. Сами люверсы нигде не будут застревать.



- Когда будете снимать или вешать, само полотно будет гораздо меньше повреждаться. С зажимами или крепежами этого не всегда удавалось избежать.

Когда будете снимать или вешать, само полотно будет гораздо меньше повреждаться. С зажимами или крепежами этого не всегда удавалось избежать.



- Крепежные элементы прекрасно сочетаются с разными видами тканевого полотна. Это будут как шторы, так и тюль.

Крепежные элементы прекрасно сочетаются с разными видами тканевого полотна. Это будут как шторы, так и тюль.



- Люверсы идеально вписываются в любой интерьер. Вам только нужно подобрать подходящую форму и решить с цветовой гаммой. Дизайнеры предлагают довольно много разных вариантов.





С положительными моментами разобрались. Некоторые пользователи уже готовы приобретать подобные элементы. Только не спешите так, а еще усвойте одну тонкость. Вам нужно заранее сделать отверстия в тканевом полотне. Они должны полностью соответствовать размерам люверсов. И еще один момент: сами люверсы должны быть хотя бы на 1.5 см больше в диаметре чем сам карниз. Это позволит нормально снимать или надевать полотно.

Теперь гораздо легче принять правильное решение. Это позволит хорошо закрепить декор на окнах и без проблем управлять им. С «Мир карнизов» надежно защитите помещение от солнечных лучей, назойливых взглядов и сможете красиво дополнить интерьер.