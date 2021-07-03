Как выбрать кроссовки на лето?

Фирменные мужские кроссовки давно остаются незаменимым вариантом обуви на все случаи жизни. Их надевают в офис и на прогулку, для поездки за город и пробежки парком. Удобная обувь, в которой ногам комфортно, прекрасно сочетается с большинством современных стилей - Sport Casual, Casual, Urban и многими другими, популярными сегодня у мужчин.

Adidas, Nike, Gucci, Reebok и Jordan – эти, и еще несколько десятков брендов в погоне за покупателями изобретают новые фасоны кроссовок, добавляют моделям полезные опции, используют самые новые материалы и высококачественную фурнитуру. И все для того, чтобы потребитель смог оценить удобство и функционал конкретной пары.

Более того, на каждый сезон Модные дома предлагают коллекции спортивной обуви. Это значит, что мужские кроссовки можно купить, как на зиму, так и на весну, и на лето. А большой выбор моделей на любое время года вы найдете по ссылке. Магазин брендовой одежды для мужчин «М1 Outlet» собрал в один каталог кроссовки из лучших коллекций ведущих производителей спортивной обуви, чтобы вы могли выбирать, сравнивая фасоны, характеристики, цены.





На что обратить внимание при выборе кроссовок на лето?

Выбирая мужские брендовые кроссовки на теплую пору года, стоит обратить внимание на некоторые характеристики. Летняя обувь должна быть удобной, легкой, воздухопроницаемой. Ступни должны дышать, влага с поверхности кожи должна быстро выводиться – впитываться носком или материалом подкладки обуви и сразу отводиться в атмосферу.

Лучшими вариантами остаются модели из кожи и замши. Это идеальный формат по тактильным ощущениям. Кожа не боится умеренных механических повреждений, влаги. Изделия сохраняют внешний вид при интенсивной носке. Замша – вариант выбора для мужчин с чувствительной кожи ног. Мягкая текстура замши позволит предупредить образование мозолей. Популярны модели с сетчатыми вставками. Такой дизайнерский ход позволил облегчить модели, повысить воздухопроницаемые свойства.

Подошва должна обладать не только высокими армирующими свойствами, но и способностью сохраняться, не деформироваться при взаимодействии с горячим асфальтом.





резина долговечна, не пропускает влагу, не скользит по асфальту, траве, другим поверхностям;

силикон обеспечивает циркуляцию воздуха за счет наличия микропор, подошва легкая, стопы не устают во время длительной ходьбы;

полиуретан долговечен, модель не деформируется, отлично держит форму.





В некоторых моделях используется комбинация материалов при изготовлении подошвы. В таких случаях эксплуатационные характеристики обуви только повышаются.

Нужно быть готовым к тому, что летняя обувь потребует особо частого ухода. Пыль, грязь, частицы пота будут проникать в стельку, внутреннюю поверхность изделий. Поэтому кроссовки и кеды должны легко очищаться.





С чем носить кроссовки летом?

Для многих мужчин дилеммой становиться, с чем надевать кроссовки летом? Ответ на вопрос достаточно простой. Этот вариант спортивной обуви отлично сочетается с легкими хлопчатобумажными брюками в спортивном и полуспортивном стиле. Добавьте к наряду легкую рубашку. Такой образ подойдет для офиса, деловой встречи.

Для прогулки в парке, для выезда на пикник и занятий спортом в комплексе с кроссовками будут отлично смотреться шорты и спортивная майка. Сочетается этот фасон обуви и с бриджами. Их можно надеть вместе с футболкой-поло на неформальную встречу друзей.

В целом, кроссовки летом отлично сочетаются с луками городского и свободного стиля. Носить их лучше с короткими носками, чтобы стопы были защищены от натирания. А вот высокие носки лучше оставить на зимний период или для туфлей.



