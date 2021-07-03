Как подготовиться к процедуре удаления родинок?

Родинки или невусы (медицинское название ряда пигментных образований) не всегда являются тем дополнением к внешности, которое придает ей пикантности. Иногда врожденные или приобретенные новообразования на коже выглядят не эстетично, становятся предметом пристального внимания окружающих и поводом для развития комплексов у обладателя. В этом случае, а также, если невус постоянно травмируется одеждой или аксессуарами, показано удаление родинок.

Доброкачественные образования удаляются несколькими способами. Самые популярные методики, применяемые в настоящее время, это:





хирургическое иссечение, при котором врач срезает невус и прилегающие участки кожи скальпелем;

радиоволновой способ, идентичный хирургическому иссечению, только врач орудует не скальпелем, а специальным инструментом – радиоволновым ножом;

выжигание жидким азотом – процедура, предусматривающая замораживание родинки, после чего образование отпадает;

удаление лазером родинки.





Именно последний способ – выпаривание пигментных образований с кожи лазерным лучом – чаще всего остается методикой выбора, так как отличается безболезненностью, безопасностью, минимальным списком ограничений и противопоказаний.

Важно: В зависимости от выбранного метода определяются условия и продолжительность реабилитации. Ну а подготовка к удалению практически во всех случаях идентична.





Удаление родинок: подготовка

При желании удалить родинку или иное кожное образование необходимо записаться на прием к врачу. Дерматолог проводит визуальный осмотр новообразования, а также исследует его посредством цифрового дерматоскопа. Безопасная процедура многократного увеличения отдельного участка кожного покрова дает возможность детально рассмотреть поверхностные и глубокие слои эпидермиса, оценить характер образования, глубину его залегания в коже.









Хоть процедура удаления родинки не является сложной операцией, врач может назначить дополнительные исследования, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний и избежать негативных последствий. При признаках перерождения образования назначается гистологический анализ образца ткани.

Также перед процедурой не рекомендуется использовать на участке предстоящего воздействия декоративную косметику для лица и средства по уходу за телом. Узнать больше о подготовке можно на сайте Центра диагностики родинок «Лазерсвіт» в Харькове https://lazersvit.com/uslugi/lazernoe-udalenie-rodinok/. Ну и врачи клиники обязательно дают пациенту рекомендации по предварительной подготовке с учетом выбранного метода, масштабов и зоны предстоящего воздействия.





Лазерная хирургия: удаление родинок в день обращения без подготовки

Лазерное удаление родинки не зря считается «золотым стандартом» лечения кожных патологий. Кроме того, что процедура проводится амбулаторно, не требует длительного восстановления, безболезненная и бескровная, специальная подготовка для ее проведения не требуется.

На предварительном приеме врач проводит диагностику и вносит в график время проведения манипуляции, согласовав его с пациентом. В назначенный день еще пока обладателя невуса приглашают пройти в оборудованный кабинет. Микрооперация длится 5-10 минут, после чего посетитель клиники сможет вернуться к привычному для него образу жизни.









Удалять родинки с помощь лазера не больно, однако некоторые пациенты, опасаясь дискомфорта, настаивают на местной анестезии. Она выполняется тут же, на месте, непосредственно перед процедурой.

Лазер можно использовать на разных участках тела, в том числе на волосистой части головы, в интимных местах. Он не оставляет шрамов, поэтому применяется для удаления невусов на лице, открытых участках тела. Метод не имеет возрастных ограничений – родинка может быть удалена у ребенка с первых дней жизни или человека зрелого возраста.