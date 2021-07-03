Что такое крафт-посуда?

Раньше одноразовая посуда производилась из пластика, что не устраивало экологов и защитников природы. К счастью, производители изобрели альтернативные виды сырья. Материалы быстро завоевали популярность и стали одними из ведущих для производства посуды. Магазин Альфа Пак в Харькове поддерживает использование экологичного материала. Рассмотрим, что такое крафтовая посуда, в чем ее преимущества.





Что такое крафт-бумага?

С крафт-бумагой знаком каждый. Это коричневый плотный лист, в который часто заворачиваются букеты цветов или подарки, делаются бумажные пакеты для продуктов.

Бумага отличается от обычной не только цветом, но и уровнем прочности. Изготавливают ее производители из целлюлозы. Производится путем варки с использованием сульфатов. Обычно сырьем служит длинноволокнистая хвойная древесина. Также используются другие отходы.

Бумагу называют крафтовой из-за одноименного процесса производства. Крафт-варка или сульфатная позволяют получить крепкий материал. Интересно: название процесс получил от немецкого слова «Kraft» — “сила, крепкий”. Однако впервые крафт-бумагу изготовили не в Германии, а в США в 1852 году.

Делается бумагу так:

1. Древесину промывают, измельчают. 2. Кладут сырье в котел, добавляют сульфат и варят. 3. Жидкую массу промывают, очищают. 4. Сырье поддают обработке: сгущают, отбеливают и прессуют.

Способ изготовления крафт-бумаги долгое время не был популярным из-за непригодного цвета. Со временем листы научились отбеливать. Да и сам оттенок перестал отпугивать.





Как осуществляется процесс производства крафт-посуды?

Многие заведения предоставляют еду на вынос, используя тару коричневого цвета. В качестве сырья используют крафт-бумагу или картон. Из материала вырезают изделия нужной формы и размера. При изготовлении посуды не используют клей.

Обычно изготовители производят:

- тарелки;

- стаканы для горячих и холодных напитков;

- супницы;

- контейнеры для бутербродов и сэндвичей;

- коробки для пиццы, лапши, картошки-фри.

Чтобы крафт-посуда не размокала, держала форму и была устойчива к перепадам температур, она проходит специальную обработку. Обычно используют ламинирование специальной пленкой. Это не влияет на вкус готовой еды или напитков. Изделие полностью безопасно для человека.





Какие есть преимущества у крафт-посуды?

Крафт-посуда – это современный тренд. Она не только красивая, но и прочная, без риска для здоровья.

Преимущества использования изделий очевидны:

1. Высокая прочность. Тара выдерживает холодные и горячие температуры. В ней не только подают еду. Крафтовую посуду греют в микроволновке и ставят в морозилку: изделие выдерживает все. При этом тару комфортно держать в руках: она не обжигает.

2. Практичность. Подходит для еды на вынос, кейтеринга или используется в самих заведениях.

3. Отсутствие запаха. Это главное отличие одноразовой крафт-посуды от пластика.

4. Экологичность и безопасность. Тарелки, стаканы, столовые приборы полностью разлагаются, поэтому не вредят окружающей среде.

5. Стильный дизайн. Посуда оформляется в любом стиле – выбирайте яркую и креативную или лаконичную тематику. Также это отличная площадка для рекламы.

6. Легкая и удобная в транспортировке.

Единственный недостаток изделий – цена. Если сравнивать с пластиком, эко-посуда выйдет дороже.

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