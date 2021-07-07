Как избавиться от кисетных морщин вокруг губ

Мелкие вертикальные складки, расположенные перпендикулярно контуру, становятся заметными при разговоре и причиняют дискомфорт, выдавая возраст. Возникновение тонких бороздок над губой должно насторожить женщин, ведь, возможно, кроме устранения основной проблемы, в подтяжке нуждается кожа шеи и лица.

Подтяжка нитями

Устранение кисетных морщин вокруг губ при помощи нитей могут произвести специалисты во многих клиниках пластической и косметической хирургии. Процедура предполагает введение эластичных волокон путем микро проколов. Такой подход к исправлению косметического недостатка позволяет избежать осложнений и минимизирует время реабилитации пациентки.

Все разновидности материалов производятся из полимолочной кислоты. Данное вещество способно активизировать процессы восстановления кожи на клеточном уровне, что помогает добиться стойкости эффекта. Методика и тип нитей подбирается с учетом индивидуальных особенностей клиентки. Гипоаллергенность материала и безопасность процедуры обеспечивает минимум противопоказаний.





Контурная пластика

Процедура устранения кисетных морщин при помощи введения гиалуроновой кислоты позволяет решить несколько насущных для каждой женщины проблем. Проведенная манипуляция приводит к тому, что у губ появляется привлекательный объем и красивая форма и поднимаются уголки, также исчезает поперечная глубокая морщина на подбородке.

Контурная инъекционная пластика, предполагающая использование филлера, подходит практически все пациенткам. Введение препарата безболезненное, а отсутствие шрамов и синяков на лице позволяет избежать длительной реабилитации.





Биоревитализация М

Данная процедура также производится с использованием гиалуроновой кислоты. Манипуляция предполагает подкожное введение вещества в области губ с целью коррекции внешнего вида и очертаний. Коррекцию могут произвести во многих косметологических кабинетах, но в отличие от прочих методик, данная может иметь противопоказания.

Основным запретом к введению филлера может стать хронические и соматические заболевания, а также проблемы с кроветворной системой. У пациентов с противопоказаниями, решившим бороться со старением кожи при помощи данного метода, чаще всего возникает отторжение введенного вещества.

Мезотерапия

Процедура мезотерапии считается действенным способом восстановления эластичности волокон. В кожу около губ врач вводит специальный состав, насыщенный витаминами, и благодаря питанию, полученному изнутри, происходит регенерация клеток. Они получают влагу и принимают прежнюю форму. Проведение манипуляции на некоторое время приостанавливает процесс старения кожи и подкожного слоя. В результате уходят морщины около рта, разглаживается складка на подбородке и становятся объемными губы.





Сложный выбор: нити или инъекции

Подтяжка лица при помощи нитей позволяет добиться регенерации подкожного слоя, в результате которого клетки «научатся» синтезировать питательные вещества. Видимый эффект от применения веществ:

- заполняющих пустоты,

- выравнивающих контуры губ,

- устраняющих мелкие морщины,

заметен на протяжении года. Именно поэтому большинство современных женщин приходит к выводу, что куда более интереснее прибегнуть к процедуре введения подтягивающих нитей, чем через непродолжительное время обращаться к косметологу для ведения новой порции филлера.

Но методику устранения глубоких кисетных морщин, выдающих возраст женщины или проявляющихся в результате быстрого похудения и способ коррекции контуров губ может подобрать только специалист. При наличии опасений будет назначено обследование, необходимое для оценки состояния здоровья пациента.