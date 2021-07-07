Затеняющая сетка поможет знойным летом

В первую очередь, это касается летнего периода, когда столбик термометра днём редко опускается ниже отметки в 30 градусов по Цельсию. От таких сверх высоких температур страдают и люди и всё вокруг. В том числе и растения, рост которых не рассчитан на практически тропические реалии, которые имеют место сегодня в Украине.

И для сада и для огорода в таком случае при палящем солнце пригодится затеняющая сетка, продающаяся на сайте https://nasha-stroyka.com.ua/setki-dlya-zateneniya/ в широком ассортименте. С её помощью растения будут получать солнечный свет в умеренном количестве, что воспрепятствует их пересыханию и решит вопрос с частым поливом, что в реалиях отсутствия дождя в летний период также может быть проблемой. Для некоторых культур и вовсе рекомендуется закрывать их от палящего солнечного света на длительное время. Способ применения в данном случае скорее подскажут опытные аграрии.

Для каких ещё целей применяется затеняющая сетка

Кроме использования затеняющей сетки для аграриев, такие сетки используют также и в строительстве при выполнении фасадных работ, поэтому не удивительно, что они продаются на сайте https://nasha-stroyka.com.ua/, основное направление деятельности которого – продажа стройматериалов. При выполнении фасадных работ, затеняющая сетка используется в том случае, когда палящее солнце может помешать естественным процессам, при которых высыхает краска и шпаклевка для получения идеального результата согласно использующемуся стандарту.

Применение затеняющей сетки в качестве навеса для автомобиля

Не редко можно встретить варианты применения затеняющей сетки, которая используется в качестве навеса для хранения автомобиля на частной территории возле дома под тентом. В таком случае использование затеняющей сетки позволит защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от выгорания, а также и автомобильный пластик, который находится в салоне. В то же время, находясь под этой сеткой можно проводить обслуживание и ремонт автомобиля с достаточным количеством освещения.

Вариантов использования затеняющей сетки существует довольно много, а учитывая тот факт, что в продаже бывают сетки с различной степенью процента затенения, а также различных размеров, то в принципе плацдарм для их использования может быть максимально широким, что очень актуально в знойное лето.