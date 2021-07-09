Как выбрать мужские плавки: 5 важных критериев

Таким девизом обычно руководствуются мужчины, покупая что-то из одежды. Но при выборе плавок одной примерки недостаточно, критериев выбора одежды для купания целых пять.

Подробнее об этом рассказали представители сети магазинов “Спортмастер”, в котором украинцы и покупают мужские плавки известных брендов.

Фасон

В отличие от многообразия моделей женских купальников, в мужской моде всего 3 модели:

- плавки - крой по типу слипов для занятий плаванием в бассейне или водоеме;

- плавки-шорты - удлиненный вариант, напоминающий боксеры, для купания и от-дыха на воде;

- свободные плавательные шорты - для активных водных развлечений.

В шортах зачастую имеются кармашки (по бокам или задний на молнии), куда можно положить нужные мелочи: карту-ключ от номера, деньги.

Размер

Плавки необходимо подбирать по размеру (размерная сетка дублирует параметры обычных шорт или нижнего белья). Выбирайте комфортную посадку, нужную длину и особое внимание уделите резинке.

Правильная посадка: когда шорты плотно сидят без затянутого шнурка. Завязки обеспечивают дополнительную фиксацию на случай прыжков с трамплина или развлечений на горках в аквапарке.

Бренд

Хотите отдыхать в обновке не один сезон? Тогда откажитесь от идеи купить плавки “ноунейм”. Смотрите в сторону проверенных временем брендов.

Удобнее всего посетить мультибрендовый спортивный магазин: в “Спортмастере”, в частности, представлены купальные коллекции Fila, Kappa, Joss и Speedo - товары высокого качества и продуманного кроя, сшитые из технологичных материалов, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно в воде и на берегу.

Бассейн или море?

Если комбинируете пляжный отдых с походами в бассейн, понадобятся плавки из специальной ткани.

Бренд Joss использует для этого эластичные волокна creora highclo; Speedo отшивает купальные шорты из ткани Endurance 10, в составе которой нет эластомеров, поэтому хлор ей не страшен. Плюс, этот материал впитывает меньше воды, а значит сохнет быстрее.

Для пляжинга подбирают модели из ткани с защитой от ультрафиолета.

Цена

И хотя мужчины менее всего склонны “ловить” скидки, упускать возможность выгодно пошопиться не стоит. В магазинах сети “Спортмастер” регулярно проходят акции и действует бонусная система для покупателей, которая распространяется на интернет-заказы и оффлайн-шопинг.



