Аппараты для поддержания и контроля показателей жизнедеятельности пациентов. Сюда входят: электрокардиографы, датчики, мониторы слежения и т.д.Реанимационное оборудование для проведения неотложных манипуляций. В эту группу входит дефибриллятор, аппараты ИВЛ, техника для диализа и другие.К группе терапевтического оборудования относятся аппараты ультразвуковой терапии, лазерные аппараты и насосы для переливания крови.Хирургическое оборудование включает большой ассортимент аппаратов и инстру-ментов для оперативных вмешательств. Сюда относятся лапороскопические и эндохирургические аппараты, оборудование для аспирации, а также узконаправленные предметы, необходимые во время проведения операций и разных манипуляций: столы, осветительные приборы.Представлен огромный ассортимент лабораторного оборудования, которое требуется для лабораторных исследований.Аппараты для мониторинга состояния пациентов, представлены аппаратами ЭКГ, приборы для определения показателей давления и состава крови.Аппараты для проведения диагностики: рентген техника, томограф, оборудование для ультразвукового исследования.
Медицинское оборудование - приборы, инструменты и прочие приспособления, которые использует медперсонал во время проведения диагностики, на всех этапах лечения и реабилитации пациентов. Оборудование для медучреждений достаточно разнообразное, так как применяется в разных сферах медицины. Условно оборудование можно поделить на такие группы:
Стоит помнить, что к медицинскому оборудованию, также относится оборудование для стерилизации и дезинфекции без которых невозможно функционирование ни одной из сфер медицины.
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