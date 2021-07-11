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9 июля 21, 22:37
Медицинское оборудование
Медицинское оборудование
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Оборудование для медучреждений достаточно разнообразное, так как применяется в разных сферах медицины

Медицинское оборудование - приборы, инструменты и прочие приспособления, которые использует медперсонал во время проведения диагностики, на всех этапах лечения и реабилитации пациентов. Оборудование для медучреждений достаточно разнообразное, так как применяется в разных сферах медицины. Условно оборудование можно поделить на такие группы:

  • Аппараты для поддержания и контроля показателей жизнедеятельности пациентов. Сюда входят: электрокардиографы, датчики, мониторы слежения и т.д.
  • Реанимационное оборудование для проведения неотложных манипуляций. В эту группу входит дефибриллятор, аппараты ИВЛ, техника для диализа и другие.
  • К группе терапевтического оборудования относятся аппараты ультразвуковой терапии, лазерные аппараты и насосы для переливания крови.
  • Хирургическое оборудование включает большой ассортимент аппаратов и инстру-ментов для оперативных вмешательств. Сюда относятся лапороскопические и эндохирургические аппараты, оборудование для аспирации, а также узконаправленные предметы, необходимые во время проведения операций и разных манипуляций: столы, осветительные приборы.
  • Представлен огромный ассортимент лабораторного оборудования, которое требуется для лабораторных исследований.
  • Аппараты для мониторинга состояния пациентов, представлены аппаратами ЭКГ, приборы для определения показателей давления и состава крови.
  • Аппараты для проведения диагностики: рентген техника, томограф, оборудование для ультразвукового исследования.

    • Стоит помнить, что к медицинскому оборудованию, также относится оборудование для стерилизации и дезинфекции без которых невозможно функционирование ни одной из сфер медицины.

    Компания «Мега Мед Маркет» предоставляет огромнейший ассортимент медицинского оборудования для всех сфер медицины. Мы сотрудничаем только с лучшими европейскими, японскими и американскими производителями.

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      • Вы можете медицинское оборудование за безналичный или наличный расчет. Компания предлагает «Мега Мед Маркет» получить помощь персонального менеджера, оформить доставку, либо самостоятельно забрать медицинское оборудование со склада в Днепре.
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