Ремонт стиральных машин Samsung при ошибке 5Е / Е2

Довольно часто бывают ситуации, когда стирка неожиданно прерывается, а на экране стиральной машины появляется тот или иной код ошибки. Это может быть как следствием допущенной вами ошибки во время установки программы, так и свидетельствовать о серьезных неполадках. Попробуем разобраться, что делать в случае, если машинка внезапно перестала работать и высветился код ошибки 5Е / Е2. Стоит ли пытаться исправить ошибку самостоятельно или все же необходимо обратиться в сервис https://remont-stiralki.kiev.ua/rsmkc/remont-stiralnyh-mashinlevyj-bereg/, который осуществляет ремонт стиральных машин.



Расшифровка ошибки 5Е / Е2 в стиральной машинке Samsung

Цифра «5», которая высвечивается на дисплее в коде ошибки, многим напоминает английскую букву S, поэтому часто в сети можно встретить ошибочное название - SE. Такая ошибка зачастую появляется на этапе полоскания, реже, стирки. Код означает, что произошла ошибка, из-за которой машина не может слить воду. Такая проблема в работе машин Samsung является довольно распространенной. К счастью, решить ее можно своими силами, не прибегая к услугам мастера https://remont-stiralki.kiev.ua/rsmkc/remont-stiralnyh-mashin-poznjaki/ по ремонту стиральных машин.





Как осуществить ремонт стиральных машин в случае ошибки 5Е / Е2

Необходимо выяснить причину появления сбоя в работе программы. Но для этого сначала необходимо произвести аварийный слив воды из стиралки, а затем вытащить из нее белье. Сделать это будет несложно.









Существует несколько причин, по которым стиралка может выдавать такую ошибку:

Мусор в сливном фильтре. Проверить его можно, открыв небольшой люк на передней части машинки. После того, как вы достанете фильтр, его необходимо очистить от мусора, промыть под струей воды, а после вернуть на место;

Засор или повреждение шланга для слива. При внимательном осмотре вы можете обнаружить засор или перегиб шланга;

Ошибка модуля управления. Если подобный код на дисплее своей стиральной машины вы увидели впервые, можно попробовать отключить ее из сети на несколько минут, а позже опять включить. Если ошибка вызвана случайным сбоем в программе, то это нехитрое действие поможет решить проблему;

Проблема в контактах сливного насоса. Такое часто случается при перевозке стиральных машин. Необходимо проверить место соединения проводов, которые, возможно, отошли в процессе транспортировки. Если это так, то проблема будет решена.



