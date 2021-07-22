Что такое биг-беги?

Тара идеально подходит для хранения и транспортировки больших объемов продукции (что подтверждает название). От других видов тары биг-беги отличаются долговечностью, прочностью и высоким уровнем герметичности.

Важной особенностью также является экологичность. Изделия изготовлены из полипропилена, который не вредит окружающей среде и содержимому. Примеры биг-бегов можно увидеть по ссылке:https://vialplus.com.ua/category/big-begi-mkr/. А, сейчас узнаем, что собой представляют изделия.

Особенности биг-бегов

Подобные емкости являются довольно распространенным видом тары. Это связано не только с безопасностью материала, из которого они делаются, но еще и экономической выгодой. Биг-беги – это идеальный вариант упаковки для тех, кто хочет удешевить процесс транспортировки продукции без ущерба качеству содержимого. Взглянув на цену изделий в магазине, вы сразу поймете, насколько они выгодны.

В целом, биг-бег имеет форму мягкого контейнера, имеющего довольно большую грузоподъемность. Это своеобразный мешок из полипропилена, но с некоторыми отличиями в конструкции. Такие емкости оснащены специальными петлями, стропами и клапанами. Они существенно упрощают процесс выгрузки и загрузки, а также обеспечивают герметичность.

В биг-бегах можно хранить и транспортировать сыпучие материалы и продукты, а также транспортировать разные стройматериалы. Кроме этого, емкости подходят для вывоза большого количества строительного мусора. Чтобы защитить содержимое от высокой влажности, производители также добавлять вкладыш из полиэтилена или ламинируют изделия.

Разновидности биг-бегов

Вместительные полипропиленовые мешки обычно изготавливаются в стандартном размере. Это значит, что емкость имеет высоту от 0,9 до 2 м и параметры - 90х90 см. Вместительность довольно большая, и составляет около 1 тонны. Но, в продаже можно найти биг-беги с большей вместительностью (около 3 тонн). Все изделия разделяются в зависимости от груза, который можно в них помещать.

Существуют следующие разновидности:

· для пищевых продуктов;

· фармацевтические;

· контейнеры, с электроизоляционными свойствами;

· емкости для транспортировки опасных грузов.

Благодаря такому широкому разнообразию биг-бегов, их применяют в самых разных сферах. Кроме этого, они обладают превосходными характеристиками и адаптируются под любой вид груза.

В каких сферах используются биг-беги

Мягкие большие контейнеры способны вмещать огромное количество материалов и продуктов питания. Они обеспечивают необходимые условия для перевозки и хранения, а также делают удобными процедуры разгрузки и загрузки. Благодаря этому, в них можно помещать следующие виды грузов:

· пищевую продукцию (сахарный песок, соль, разные виды круп, сухие смеси, крахмал и т.д.);

· смеси и материалы, использующиеся в сфере строительства (песок, цемент, щебень);

· химические вещества;

· удобрения и продукция аграрного сектора (комбикорма, зерновые).

Кроме этого, биг-беги могут использоваться для древесной стружки, клея, шариков для подшипников, глины и даже железной руды. Все указанные виды содержимого можно хранить и транспортировать в биг-бегах без вреда качеству и основным свойствам. Благодаря специальному материалу (полипропилену) возможны любые виды долгосрочного использования этих емкостей. Таким образом, биг-беги можно считать универсальной тарой, которая идеально подходит для потребностей агрофирм, химических и фармацевтических предприятий, сельского хозяйства, а также строительных компаний.

В чем преимущества биг-бегов?

Мягкие контейнеры являются настоящей находкой для тех, кто ищет безопасную, экологичную, вместительную и одновременно недорогую тару. Полное соответствие указанным требованиям обеспечивается использованием особого материала и удобной конструкцией. Полипропилен обладает целым рядом положительных свойств:

· штабелирование;

· высокий уровень прочности;

· износостойкость;

· поддержка формы;

· защита от влаги;

· стойкость к статическому электричеству;

· препятствие скольжению.

Кроме этого, материал настолько гибкий, что из него можно изготавливать емкости разного размера и формы. При необходимости к конструкции крепятся ручки и другие элементы для удобства использования. Важным преимуществом биг-бегов также является экологичность. Тара не является источником загрязнения окружающей среды, и хорошо поддается переработке.

Найти и купить биг-беги можно в интернет-магазине. На сайте обычно есть много разных вариантов под определенный тип груза. Если сложно выбрать подходящий вариант, можете обратиться к опытным менеджерам за консультацией.