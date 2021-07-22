Полезные советы при покупке шин

Выбирая автомобильные шины , не стоит ориентироваться исключительно на их маркировку. Большинство покупателей сосредоточено на типоразмере, забывая о многих других важных моментах. С типоразмером всё понятно: нужно лишь выбрать колеса в соответствии с табличкой возле водительской двери или осмотреть старую резину.

Назначение резины

Ни одни колёса не могут быть идеальными: одни из них тихие, другие более управляемые, третьи обладают износостойкостью и т. д. Существующие модели можно поделить на такие типы:

- бюджетные;

- эко;

- спорт;

- премиум комфорт.

Бюджетные шины выбирают те, кто хочет сэкономить. Однако такая экономия спорная: сами колёса служат сравнительно недолго, комфорт и управляемость во время движения снижены. Изделия изготовлены не из лучшего сырья.

Несколько лучше ведут себя экошины. Они намного дольше служат автовладельцу, помогают сэкономить топливо автомобиля. В то же время, как и бюджетные колеса, экорезина оставляет желать лучшего в вопросе управляемости.

В спортивных моделях используется жёсткий состав, и предназначены они для езды на высокой скорости по качественному дорожному покрытию. В то же время страдает комфорт из-за невысокого профиля и жесткости самой резины.

Оптимальное решение – изделия класса премиум комфорт. Они обеспечивают тихую езду на любой скорости, служат длительное время, гарантируют высокую управляемость. Но стоимость премиальной резины очень высока.

Популярность модели на рынке

Прежде чем выбрать определенную модель, не лишним будет посмотреть несколько обзоров на неё или на линейку. Причём лучше получить информацию из нескольких источников. Ведь одни сайты могут быть заинтересованы в продаже, а другие создавать конкуренцию и оставлять объективные негативные отзывы.

Не менее важно следить за популярностью конкретной модели на рынке, учитывать, не снята ли она с производства. Редкие модели автомобильной резины могут поставляться в страну не системно, поэтому будет крайне проблематично найти одно или два колеса, если появится такая необходимость.