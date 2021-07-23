Детские аксессуары маст-хэв

О трендовых аксессуарах, без которых не обойтись современным детям, читайте в нашей статье.









Рюкзаки и сумки

Нынешние дети посещают детский сад, школу, кружки по интересам, секции и дополнительные занятия. Поэтому рюкзаки и сумки, в которых малыши переносят необходимые принадлежности, давно перешли из сопутствующих аксессуаров в предметы первой необходимости. Сумочка или рюкзак пригодится ребенку, даже если он просто вышел на прогулку, ведь туда можно положить ключи, небольшие игрушки, мобильный телефон, бутерброд, бутылку с водой и прочие мелочи, которые пригодятся вдали от дома.









Рюкзак — главный тренд последних лет. Им пользуются и малыши, и взрослые. Модели для детей отличаются качественным исполнением, хорошей вместимостью, легкостью и ярким дизайном. Известные бренды уделяют повышенное внимание детскому комфорту и безопасности. Например, каждый рюкзак KITE оснащен запатентованной ортопедической системой, прошел строгое тестирование в Институте травматологии и ортопедии Украины и рекомендован для малышей и школьников как качественная и безопасная вещь на каждый день. Помимо прикладной, у рюкзака есть декоративная функция: благодаря нетривиальному оформлению он помогает ребенку подчеркнуть индивидуальность.





Пеналы и кошельки

Чтобы ребенок в любой момент мог найти свои ручки, карандаши и карманные деньги, ему понадобятся пенал и кошелек. Эти аксессуары приучают детей к аккуратности и помогают правильно распределить внутреннее пространство школьного ранца. Доказано, что без пенала ручки приходится покупать намного чаще, так как малыш постоянно их теряет.









Детские пеналы и кошельки делают эргономичными, функциональными и яркими. Часто на них изображают персонажей популярных мультфильмов, поэтому ребенок сможет выбрать аксессуар с любимым героем, проявив собственный стиль.





Зонтики и дождевики

Ребенок должен быть готов к любым погодным сюрпризам. Учитывая участившиеся природные аномалии, без зонтиков и дождевиков не обойтись. Подобные «взрослые» аксессуары всегда приводили малышей в восторг, тем более сейчас, когда их делают разных форм, дизайнов и расцветок. Например, девочкам очень нравятся зонтики с мордашками животных и торчащими ушками. Выглядит это забавно, симпатично и стильно и к тому же защищает кроху от непогоды.









Ланч-боксы и бутылки

Когда ребенок надолго уходит из дома, его необходимо обеспечить едой и питьем. Для хранения продуктов и напитков предназначены ланч-боксы и бутылки для воды. Как правило их делают из пищевого пластика, оснащают достаточным количеством отделений и эффектно оформляют. С такими аксессуарами родители могут быть уверены, что при любых обстоятельствах ребенок будет накормлен и напоен. И малыши довольны, ведь на большинстве принадлежностей красуются их любимые герои или игрушки.









Яркая канцелярия

Рисовать дети начинают в 1,5–2 года, а писать — в 4–5 лет, поэтому не обойтись без канцелярских принадлежностей. Это уже давно не скучные ручки, карандаши или фломастеры. Современная детская канцелярия впечатляет разнообразием видов, форм и дизайнов. Чего тут только нет: ароматные маркеры для рисования, пальчиковые краски, глиттерные карандаши и фломастеры, мелки для дома и улицы, гуашь, акварель, целые творческие наборы с трафаретами… Это в прямом смысле «волшебные» принадлежности, с которыми рисование стало одним из любимых занятий, а неталантливых малышей, как известно, не бывает.









Детские аксессуары не роскошь, а необходимость. Порадуйте маленькую модницу или модника стильной и функциональной вещью!



