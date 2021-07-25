Покерный стол для дома – вполне реализуемая мечта

При этом, особую популярность имеет именно покер, так как данная карточная игра, во многих странах, среди которых также и Украина, приравнена к видам спорта. По покеру регулярно проводятся турниры, в том числе и международные и на игру лучших игроков собираются посмотреть тысячи и даже сотни тысяч зрителей, ведь трансляции обычно проходят онлайн.

В то же время, находится довольно много любителей игры в покер, которые не только просматривают турниры по данной карточной игре, но и сами активно играю в неё. Для этих целей достаточно будет любого стола, колоды карт и простенького покерного набора с фишками, но намного приятнее играть компанией в эту игру за настоящим покерным столом. Причём покерные столы сегодня можно найти не только лишь в покерных клубах, где играют в покер на деньги, ведь такой стол можно легко купить для установки в домашних условиях, в квартире или на даче, где можно будет собираться дружной компанией, чтобы поиграть в эту увлекательную игру, где кроме везения, работает также тактика и хороший расчёт.

Где купить и как выбрать покерный стол?

Где же купить покерный стол и какие моменты при его выборе могут возникнуть? Этот вопрос задаёт себе каждый, кто имеет свободное место для установки покерного стола и задумывается о такой покупке всерьёз.

Место для его покупки, то есть достойный магазин, найти довольно несложно, так как современная сеть интернет даёт ответы на такие вопросы довольно быстро, а вот что касается выбора то тут на этом моменте нужно остановиться поподробнее.

Какие факторы влияют на выбор покерного стола?

Во-первых, следует определиться, на покупаемом столе будут проводиться лишь игры в покер, или же и другие карточные игры – от этого зависит тот факт, с какой разметкой покупать стол.

Во-вторых, следует понимать сколько человек в среднем будет играть в покер одновременно. От этого зависит выбор размера стола, ведь если купить покерный стол как в настоящих покерных клубах, где может разместится 8 или даже 10 игроков, то будет не очень удобно, если половина мест за столом будет пустовать.

В-третьих, следует позаботиться о том, чтобы при выборе покерного стола в нём были встроенные пепельницы и/или подстаканники. Это довольно важный момент, так как игроки в покер зачастую любят курить во время игры или же наслаждаться небольшими дозами алкогольных напитков. Чтобы пепел с сигарет не попал на игровой стол, а также чтобы стаканы стояли устойчивее, крайне важны такие специальные нише, встроенные в каждое место в столе. Экономить на подобном действительно не стоит.

На самом-то деле факторов выбора может быть намного больше и все они индивидуальные в зависимости от предпочтений того или иного человека. Но в целом, кроме вышеизложенного, также стоит обратить внимание и на материал из которого изготовлен покерный стол, ведь материал влияет на долговечность и надёжность такого стола, хотя выбор материала и существенно влияет на конечную цену, которую придётся заплатить за такую роскошь. Учитывая же тот факт, что покерный стол – это и в принципе не дешевая покупка, то цена может возрасти в разы, но это того стоит.