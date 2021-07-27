Как выбрать электросамокат: советы экспертов

Что важно при выборе электросамоката?

Ниже мы приводим ряд принципиально важных критериев, которые стоит иметь в виду при выборе электросамоката. Обычно эти параметры указываются в описаниях.

Дальность поездок

При покупке электросамоката стоит внимательно отнестись к показателям дальности поездок, поскольку это означает расстояние, которое электросамокаты преодолевают на одном заряде аккумулятора. Показателя в 10-15 километров недостаточно, чтобы покататься от души, для этого больше подойдут модели, дальность поездки которых превосходит 20 км.

Скорость хода

Электросамокат невелик по размеру, поэтому скорость довольно сильно будет ощущаться при езде, поэтому оптимальный показатель скорости для такого транспорта — до 30 км/ час. Можно утверждать, что это золотой стандарт умеренности, доступный всем, и в спокойной обстановке отдыха ехать быстрее не хочется. Конечно, есть модели со скоростью до 50 км / ч, но они предназначены для быстрой езды уверенных водителей по очень ровным поверхностям, которых вокруг нас немного.









Диаметр колес

Элекросамокаты имеют разный диаметр колес, и здесь выбор должен определяться тем, как они будут использоваться. Обычно диаметр колес колеблется в пределах 4-12 дюймов (12-30 см). Нам кажется оптимальным размер колеса 6-10 дюймов (20-25 см). Слишком маленькие колеса неудобны на неровностях, выбоинах и других препятствиях. Большие колеса утяжеляют машину, увеличивают его габариты. Кроме того, мы советуем выбирать модели с крыльями, прикрывающими колеса, поскольку тогда ездить можно практически в любую погоду.









Безопасность пользователей

На электросамокаты установлены несколько элементов системы безопасности:

- дисковая тормозная система;

- антиблокировочная система E-ABS;

- регенеративный тормоз, восполняющий энергию; электросамокаты Mi Electric Scooter обеспечивают максимум безопасности при беспрерывном движении.





Вес самоката

Главное достоинство данного вида транспорта — это его портативность, которая достигается благодаря небольшому весу. Здесь нужно быть внимательным, ведь самокат придется перемещать самостоятельно. Поэтому оптимальным вариантом видится 10-20 кг. Такой самокат поедет как роллер при севшей батарее. Если же вы ищете детскую модель, то ее вес может составить около 6 кг.

Габариты

Чем меньше габариты машины, тем проще с ней обращаться. Нужно обязательно проверить, как складывается выбранная модель. Нужно чтобы это не вызывало сложностей. У некоторых моделей есть сиденья, которое можно при желании снять.

Дополнительные возможности

Цена электросамоката обусловлена его техническими параметрами и дополнительными возможностями. Модели с фарами и габаритными огнями стоят дороже. Купить электросамокат в Украине можно по выгодной цене в интернете, выбирая лучший вариант среди устройств разных ценовых категорий.