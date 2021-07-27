STEM-образование в начальной школе - что это и зачем?

Методики образования, подобные тем, что применяются в сети лицензированных начальных школ «Мандаринка» в Березняках и Осокорках, сегодня считаются самыми передовыми. Учебными программами предусмотрено внедрение в познавательный процесс современных технологий, действие которых направлено на создание неординарного мышления у младших школьников.





STEM-образование и его важность

Сухая подача информации, большую часть из которой школьники заучивали наизусть, не понимая сути, сегодня считается неприемлемой для многих современных родителей. Взрослые, заинтересованные во всестороннем развитии собственного ребенка, замечают, что особой популярностью у большинства современных детей пользуются:

- конструирование,

- моделирование,

- программирование,

- робототехника,

а также 3D-проектирование. Но все эти интересы возможно реализовать только при условии наличия особых навыков и компетенций, основой которых являются практические исследования.

Справедливым суждением считается то, что современный школьник должен уметь рационально комбинировать и сопоставлять приобретенные навыки, а также развивать практические умения, используя теоретический материал. Использование основ STEM (или STEAM, предполагающей добавление к основному комплексу занятия гуманитарного профиля) позволяет ребенку понять сущность обучающего процесса и полюбить учебу.

Для понимания работы и принципа действия детям необходимо иметь достаточный теоретический и практический объем знаний в области науки, математики, а также современных технологий и инженерии. Все эти знания можно объединить в образовательной программе STEM (аббревиатура производная от английских Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Дети, которые занимаются по технологии STEM, имеют более уверенные знания и могут мыслить логически. Для них не представляет сложности:

- найти простое решение сложной задачи;

- связать процессы, происходящие в окружающей среде;

- выявить неочевидные взаимосвязи для получения правильного суждения о процессе.

При этом процесс получения знаний не сводится к зазубриванию, ведь обучение происходит в младшей школе исключительно в игровой форме. Ученики, которые начинают изучать предметы общей программы по STEM, выделяются на фоне сверстников. Занятия происходят в тесной взаимосвязи с равноценными партнерами, связанными общей идеей и желанием получения положительного результата.

Особенности внедрения STEM-технологий в образование





О пользе использования STEM-образования в базовом процессе обучения впервые заговорили в 2001 году американские ученые. Методика, предложенная специалистами Национального научного фонда США, заинтересовала исследователей многих европейских стран, и сегодня подход, направленный на развитие абстрактного мышления, активно используется в качестве основного во многих государствах мира.

По мнению авторитетных преподавателей, важность раннего внедрения интегрированного подхода к обучению позволяет создать устойчивые связи между школой, окружающим миром и современным обществом. Это обеспечивает легкую адаптацию ребенка в обществе и дает возможность с раннего возраста развивать способности, необходимые для конкурентоспособности в будущем.

Применение STEM в образовательном процессе предполагает поэтапное введение доступа к технологиям, с помощью которых можно будет организовать образовательный процесс с учетом потребностей современных детей. Образовательный процесс с использованием STEM предполагает создание стойких взаимосвязей между точными дисциплинами как в младшей школе, где только начинают изучать математику и информатику, так и в старшей школе, где STEM объединяет в себе знания в других областях науки.

Отличительной чертой STEM-образования является и то, что все уроки по методике предполагают применения теоретических знаний на практике, а это дает возможность закрепить материал и понять суть изучаемого предмета.