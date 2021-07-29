Вкладыш в спальный мешок: где купить и кому пригодится?

Независимо от того, являетесь ли вы поклонником ночлега в палатке или бивака на природе, вы, вероятно, уже слышали о преимуществах вкладышей для спальных мешков.



Существует 2 основных типа таких вкладышей:

- Прямоугольный мешок одеяло предназначен для использования в одиночку или в спальном мешке из одной и той же формы.

- В форме кокона позволяет легко поместиться в спальный мешок такой же формы.

Все больше и больше из вас обращаются к нам за советом по выбору вкладыша спального мешка. Вот несколько советов, которые, мы надеемся, будут вам полезны.

Для туристов такой вкладыш в спальный мешок просто необходим. Он защитит ваш спальник от грязи и пота. Это избавит вас от слишком частой чистки спального мешка и, следовательно, продлит его срок службы. Спальный вкладыш также является очень эффективным партнером в борьбе с холодом. А когда вы спите при высоких температурах, можете спать только с вкладышем и отказаться от своего любимого спального мешка.





Польза вкладышей в спальник — обращайте внимание на ткань

Путешественник по несколько ночей спит в одном спальном мешке. Вставки для спальника помогают поддерживать гигиену и обеспечивают дополнительное тепло при низких температурах. Но где их купить в Украине? Интернет-магазин Terra Incognita поможет предоставив большой выбор вкладышей в спальный мешок. Помимо вкладышей в спальник, есть и другие товары для туризма, скалолазания, путешествий. Чтобы обеспечить полный комфорт, мы предлагаем идеальную противомоскитную панаму для кемпинга. С ней вы беспроблемно остановитесь на озере или в другом месте, полном насекомых.

Если вы решили пойти в поход в более холодное место, понадобится термовставка в спальном мешке, которая может повысить его температуру на целых пять градусов по Цельсию. Часто термовставка изготовлена из материала Thermolite с отличными изоляционными свойствами и одновременно высокой воздухопроницаемостью, поэтому подходит для зимних поездок.

Однако в теплое время года мы рекомендуем использовать шелковые или хлопковые вставки для спального мешка. Обе ткани прочны, устойчивы к высоким температурам, обладают высокими гигроскопичными свойствами.





Для кого и чего предназначены вкладыши в спальник?





- Для путешественников, любящих технические инновации.

- Для людей, которые активно проводят свободное время.

- Для ночевки в отелях, хостелах, на лодках, в самолетах, поездах.

- Как внутренний спальник (вкладыш) для туристических спальников.

- Для сохранения спального мешка в чистоте и продления срока его службы.

- Для обеспечения дополнительной изоляции.

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