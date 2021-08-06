Где заказать перевод документов, у фрилансера или бюро?



Цена на нее колеблется в зависимости от сложности и объема текста. Таким образом, вопрос качества – это во многом финансовый вопрос. Многие клиенты, и это вполне естественно, стараются найти услугу с оптимальным соотношением цены и качества. В свою очередь, рынок предлагает два варианта: официальные бюро переводов в Киеве и прочих городах, или фрилансеры. Кому же отдать предпочтение?





Плюсы и минусы фриланса

Фрилансер – это специалист, работающий сам на себя. Он самостоятельно ищет клиентов через интернет, самостоятельно рекламирует свои услуги. Такой специалист просто обязан удерживать высокую планку качества своих услуг, ведь от этого напрямую зависит доход. С другой стороны, фриланс предполагает индивидуальный подход к организации трудового процесса, комфортные условия работы, возможность трудиться в любой точке планеты, где есть интернет.

К преимуществам фрилансеров следует отнести:

Относительно низкую цену, обусловленную высокой конкуренцией.

Возможность непосредственного общения с исполнителем задания.

Ну а теперь давайте поговорим и о ложке дегтя:

Большинство фрилансеров не заключают договора на выполнение работ. С одной стороны, это существенно экономит время, с другой – вынуждает клиента полагаться на честное слово лингвиста. Если исполнитель, получив предоплату исчезнет с радаров – жаловаться будет некому.

Если отсутствует договор, то невозможно нормировать рабочий процесс. Имеется в виду то, что сроки выполнения работы могут быть изменены по желанию исполнителя. Если вы никуда не спешите – проблем нет. А если время не терпит?

Информация указанная в резюме – никем не контролируется. Таким образом, не честный человек может приврать о своей профессиональной квалификации. А узнаете вы об этом лишь тогда, когда получите некачественный результат.

Не стоит думать, что сотрудничать с фрилансерами нельзя. Среди них есть масса отличных специалистов. Однако, обращаясь к ним в первые, вы словно берете участие в своеобразной лотерее.

В чем особенности перевод документов?

Работа с документацией имеет ряд отличий от перевода литературных текстов. Здесь недостаточно просто знания языка. Потребуются определенные навыки из смежных дисциплин:

Нужно иметь представление о нормах оформления документов в разных странах.

Владеть зарубежной и отечественной терминологией.

Важно правильно переводить имена, фамилии, топонимы.

Необходимы навыки в переводе текстов на штампах и печатях.





Кроме того, фрилансер не имеет возможности нотариально заверить документ. А ведь зачастую это необходимая мера, придающая тексту юридическую силу.





Почему выгодно заказать перевод документов у бюро?

Обращаясь в бюро переводов в Днепре или другом городе, вы получаете гаранти-рованно качественную услугу. Преимущества следующие:

Мы гарантируем высокий уровень профессионализма каждого сотрудника, находящегося в штате.

Перед работой составляется договор. В котором четко указаны цена и сроки выполнения поставленной задачи. Никаких подорожаний и переносов даты не будет.

Наши сотрудники – дипломированные специалисты с огромным опытом работы.