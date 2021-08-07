Эпиляторы Braun: гладкое тело без проблем и дискомфорта

Эти эргономичные устройства незаменимы для представительниц прекрасной половины человечества, которые стремятся к идеально гладкому и ухоженному телу. Новые модели эпиляторов Braun, представленные по выгодным ценам, всегда доступны на страницах интернет-магазина Браун-Шоп.









Аргументы в пользу выбора эпилятора Braun

У эпиляторов от компании Браун имеется множество преимуществ, благодаря которым следует обязательно приобрести одну из подходящих моделей.

Главными достоинствами эпиляторов Silk-epil являются:

оптимальное количество пинцетов — от 20 до 40, в зависимости от серии прибора;

удобная головка, оснащенная миниатюрными пальчиками, приподнимающими волоски и направляющими их под пинцеты;

уникальная технология Micro-Grip, обеспечивающая удаление волосков минимальной длины — от 0,5 миллиметра;

наличие мощного аккумулятора, обеспечивающего бесперебойную работу в течение 50 минут;

подсветка, освещающая зону под бреющей головкой, обеспечивающая более тщательную эпиляцию.





Рекомендации по применению

Чтобы сделать кожу идеально гладкой, необходимо учитывать рекомендации по использованию данного прибора.

Перед процедурой следует расширить поры кожных покровов для облегчения выдергивания волосков с корнем — для этого нужно принять теплый душ или ванну. Дополнительно желательно обработать кожу насадкой для пилинга — это поможет избежать врастания волосков.

Если совсем недавно выполнялось бритье, нужно подождать, пока волоски отрастут, как минимум, на полмиллиметра.

При первом применении следует выбирать минимальную скорость движения пинцетов — это позволит избежать боли и поможет быстрее привыкнуть к устройству.

Предварительная обработка тела массажной насадкой позволит избежать неприятных болезненных ощущений.

Во время процедуры головку эпилятора необходимо направлять против роста волос с умеренным нажимом.





Как избежать болезненных ощущений во время эпиляции

Самые усовершенствованные серии эпиляторов Braun производятся по технологии Wet&Dry, что позволяет пользоваться ими во время водных процедур. Это не только экономит время, но и значительно снижает болезненные ощущения во время обработки наиболее чувствительных участков. Для влажной эпиляции интимной зоны, подмышек, лодыжек и участков под коленками следует дополнительно использовать смягчающий гель для душа.

Движения эпилятора должны быть плавными и медленными. При быстрой эпиляции повышается риск надлома волосинок, что впоследствии приведет к их врастанию — это вызывает болезненные ощущения и воспаление кожных покровов.