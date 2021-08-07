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6 августа 21, 19:57
Эпиляторы Braun: гладкое тело без проблем и дискомфорта
Эпилятор Braun
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Немецкая компания Браун является мировым лидером по производству высококачественных товаров для бритья и эпиляции

Эти эргономичные устройства незаменимы для представительниц прекрасной половины человечества, которые стремятся к идеально гладкому и ухоженному телу. Новые модели эпиляторов Braun, представленные по выгодным ценам, всегда доступны на страницах интернет-магазина Браун-Шоп.


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Аргументы в пользу выбора эпилятора Braun

У эпиляторов от компании Браун имеется множество преимуществ, благодаря которым следует обязательно приобрести одну из подходящих моделей.

Главными достоинствами эпиляторов Silk-epil являются:

  • оптимальное количество пинцетов — от 20 до 40, в зависимости от серии прибора;
  • удобная головка, оснащенная миниатюрными пальчиками, приподнимающими волоски и направляющими их под пинцеты;
  • уникальная технология Micro-Grip, обеспечивающая удаление волосков минимальной длины — от 0,5 миллиметра;
  • наличие мощного аккумулятора, обеспечивающего бесперебойную работу в течение 50 минут;
  • подсветка, освещающая зону под бреющей головкой, обеспечивающая более тщательную эпиляцию.

    • Рекомендации по применению

    Чтобы сделать кожу идеально гладкой, необходимо учитывать рекомендации по использованию данного прибора.

    • Перед процедурой следует расширить поры кожных покровов для облегчения выдергивания волосков с корнем — для этого нужно принять теплый душ или ванну. Дополнительно желательно обработать кожу насадкой для пилинга — это поможет избежать врастания волосков.
    • Если совсем недавно выполнялось бритье, нужно подождать, пока волоски отрастут, как минимум, на полмиллиметра.
    • При первом применении следует выбирать минимальную скорость движения пинцетов — это позволит избежать боли и поможет быстрее привыкнуть к устройству.
    • Предварительная обработка тела массажной насадкой позволит избежать неприятных болезненных ощущений.
    • Во время процедуры головку эпилятора необходимо направлять против роста волос с умеренным нажимом.

      • Как избежать болезненных ощущений во время эпиляции

      Самые усовершенствованные серии эпиляторов Braun производятся по технологии Wet&Dry, что позволяет пользоваться ими во время водных процедур. Это не только экономит время, но и значительно снижает болезненные ощущения во время обработки наиболее чувствительных участков. Для влажной эпиляции интимной зоны, подмышек, лодыжек и участков под коленками следует дополнительно использовать смягчающий гель для душа.

      Движения эпилятора должны быть плавными и медленными. При быстрой эпиляции повышается риск надлома волосинок, что впоследствии приведет к их врастанию — это вызывает болезненные ощущения и воспаление кожных покровов.

      Эпилятор Braun является лучшим устройством для избавления от излишней растительности в области бикини, ног и рук. Купить любую модель немецкого устройства по привлекательной цене можно в интернет-магазине. Доставка заказа бесплатна по Киеву и всей Украине.
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