Почему стеклянные задние панели телефонов так привлекают?

Пользователям смартфонов доступны на выбор задние крышки из следующих материалов: пластик, металл или стекло. Но мы остановимся на преимуществах последнего варианта исполнения. Несмотря на множество противников использования стекла в качестве крышки аккумуляторного отсека, спрос на телефоны с подобными элементами постоянно растет. Почему?





Стеклянная крышка - возможность реализации беспроводной зарядки

В отличие от металла и пластика, стекло не мешает работе компонентов, отвечающих за беспроводную зарядку. А в настоящее время технология на основе индукции - очень полезная функция, реализованная в смартфонах. Мы живем во времена, когда не хотим ограничивать себя ненужными кабелями. Беспроводные наушники стали популярными еще несколько лет назад, сейчас же популярность среди пользователей набирает беспроводная зарядка. Помимо удобства восстановления аккумулятора, которое происходит без участия дополнительных аксессуаров, мы получаем возможность ускорить весь процесс. Интересно, что индукция медленно, но уверенно входит и на рынок powerbank.

Стеклянные задние крышки даже выглядят престижнее

И с этим утверждением сложно поспорить. Трудно представить презентацию новейшего продукта Apple или флагмана Samsung, у которого будет пластиковая задняя крышка. В прошлом металл считался вершиной элегантности, но стекло быстро заняло его место на пьедестале престижа. Благодаря использованию этого материала производители могут выпускать продукцию, соответствующую преобладающим тенденциям. По мнению многих экспертов, Huawei лидирует в дизайне смартфонов благодаря использованию градиентной отделки, подобное решение быстро подхватили и китайские менее известные производители. В свою очередь компании Apple, Samsung и SONY делают ставку на классику, и это тоже работает. Прекрасный тому пример - iPhone 7 в версии черного оникса. Эта модель побила рекорды продаж и была намного популярнее своего аналога с металлической крышкой.





Стекло приносит больше проблем?

Имея стеклянную заднюю панель, создается впечатление, что мы пользуемся более престижным телефоном, который выглядит в соответствии с современными тенденциями. У нас есть возможность беспроводной зарядки, но нужно учитывать и тот факт, что стекло - чрезвычайно хрупкий материал, что делает его уязвимым для многочисленных повреждений. Поэтому следует заранее его защитить с помощью соответствующих аксессуаров.