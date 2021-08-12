Группа Tolk может стать лидером в поставке энергоресурсов

Не так давно была создана новая Группа поставщиков энергоресурсов, которая получила название Tolk. Данную группу основали несколько компаний, а именно ООО «Августа», ООО «Волыньэлектросбыт» и ООО «Закарпатьеэнергосбыт». А в начале августа к ним присоединился первый зарубежный участник − компания INTRA ASSETS S.R.L. из Республики Молдова.

Эта новость стала довольно обсуждаемой, ведь планы созданной Группы заключаются не только в поставке уже традиционных энергоресурсов, но и новых – например, водорода для бытовых потребителей.

Сегодня Группа Tolk поставляет электроэнергию и природный газ, но, как рассказал руководитель Группы Владимир Крупко в одном из своих интервью – это только старт на пути завоевания рынка.

Главный продукт Группы компаний Tolk

На данный момент главный продукт Группы Tolk – поставка электроэнергии. Так, общий объём поставок за год составляет около 3,3 миллиарда кВт·ч для более чем 860 тысяч потребителей. Стоит ожидать, что в ближайшем будущем объёмы будут только увеличиваться.

Ожидается ужесточение конкурентной борьбы за бытового потребителя, к которой Группа Tolk полностью готова, – отметил Владимир Крупко.

Группа Tolk выполняет поставки природного газа для своих клиентов в сфере В2В и В2С. Их общее количество превышает полторы тысячи потребителей. Масштабировать данное направление планируют с 2023 года.

В будущем Группа Tolk планирует развивать снабжение водородом тех населенных пунктов, где нет газа. Такой проект станет полностью возможен для реализации через 5-10 лет – считают в компании.

Один из участников Группы − ООО «Августа» − уже достаточное время разрабатывает данное направление, с прошлого года является членом европейской ассоциации Hydrogen Europe от индустрии, а также входит в региональные ассоциации по использованию водорода.

Подробнее об основных планах развития и сервисах Группы Tolk можно прочитать в полном интервью, которое было проведено онлайн изданием Дело.ua с CEO Группы Tolk Владимиром Крупко. Интервью доступно по ссылке: https://delo.ua/business/vladimir-krupko-tolk-dolzhen-stat-znakom-kaches-384182/

Краткая справка о Группе Tolk

На данный момент Группа Tolk, которая была создана в начале лета текущего 2021 года, занимает 8 место среди более, чем 700 поставщиков энергоресурсов в Украине, имея общий объём в 5% от всего украинского рынка.