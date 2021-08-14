Лучшие идеи бюджетных, но интересных подарков

Многие люди обожают дарить своим близким подарки и всегда стараются найти для друзей, родственников, коллег и просто знакомых что-то по настоящему интересное. Но что делать, если ваш бюджет ограничен, а в скором времени близится торжество? Тогда стоит ознакомиться со списком наших идей и убедиться, что интересный подарок не обязательно должен быть дорогим.





Скретч карта

Весьма неплохой вариант для подарка, тем более, что стоит он действительно не дорого. Это может быть мотивационный постер, список дел на год или же карта мира. Принцип такого постера в том, что его владелец с помощью монетки стирает верхний слой и картинка будет меняться. Так например, если вы подарите другу карту мира, то он сможет стирать те места, в которых уже успел побывать и планировать свои дальнейшие путешествия.





Футболка с оригинальным принтом

Еще один беспроигрышный вариант недорогого подарка, который точно понравится имениннику. Самое главное - это определиться с принтом, и выбирать, конечно же, стоит футболки с изображением любимых героев комиксов вашего друга, персонажей из сериала, а может и вовсе с его любимыми мемами или цитатами. И если вы не можете найти то, что вам необходимо в уже готовом виде, то есть множество сервисов, которые помогут вам создать оригинальную футболку с вашим дизайном.





Печенье с предсказаниями

Довольно таки простой, но в тоже время забавный знак внимания. Такой презент вы без труда отыщите во многих магазинах подарков, причем предсказания там могут быть как шуточные, так и нацеленные на что-то более серьезное. Кроме того, вы можете и сами с легкостью испечь подобное печенье и самостоятельно написать все эти предсказания на листочках, тогда ваш презент точно будет очень креативным.





Сертификат

Отличным вариантом будет приобретение подарочного сертификата, ведь так вы дадите возможность имениннику самому определиться с презентом своей мечты. Причем сертификаты от ONECARD могут быть номиналом от 200 гривен, благодаря чему вы подарите действительно оригинальный знак внимания, не потратив при этом много сил и денег. Поверьте, даже за самую минимальную сумму ваш приятель сможет найти в одном из партнерских магазинов то, что ему по настоящему понравится.





Термочашка

Еще один довольно таки бюджетный, но очень практичный презент, который оценит каждый ваш приятель. С помощью этого нехитрого девайса он сможет всегда и в любом месте пить свои любимые напитки, которые долгое время будут оставаться горячими. Причем термочашку действительно можно брать с собой куда угодно: на работу, в поездки, на природу, в командировку и просто пользоваться ею у себя дома.





Магнитная доска

Такой презент больше всего порадует семейную пару, ведь на этой доске влюбленные смогут оставлять различные записки друг другу. Кроме того, на магнитной доске удобно записывать номера телефонов, список дел или же продуктов, которые необходимо купить в самое ближайшее время. Дизайн такой доски может быть каким угодно, но самые популярные варианты - это в виде зверей, цветов, овощей и фруктов.

Каждый из этих подарков хоть и стоит недорого, но точно принесет удовольствие вашим близким, так что смело выбирайте один из них и отправляйтесь на торжество в хорошем настроении!



