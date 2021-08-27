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26 августа 21, 16:05
Причины популярности Skoda Octavia на украинском авторынке
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Автомобили чешского автопроизводителя Skoda Auto (Octavia, Fabia и др.) отличаются качественной сборкой, долговечностью узлов.

Машины этой марки просты в обслуживании. Комплектующие к таким ТС выделяются доступной стоимостью, их легко найти.

Ввиду подобных факторов высоким спросом на украинском авторынке пользуются транспортные средства Skoda с пробегом. Чаще всего приобретают б/у модель Шкода Октавиа. Чтобы купить Skoda Octavia недорого, можно посетить сервис OLX. Перед покупкой подержанного авто рекомендуется попросить продавца пройти ТО. Это обезопасит от приобретения неисправного ТС.


Самые популярные б/у модели Шкода Октавиа

Модельный ряд современных (производимых с 1996 г.) Skoda Octavia включает 4 поколения. Все версии выпускались в пятидверных кузовах универсал и лифтбек. Машины имеют переднее поперечное расположение движков.


Техпараметры 1-го поколения (1996-2010)

Первый универсал этой версии увидел свет немного позже – в 1998 г. Автомобили оборудовались:

  • - бензиновыми 1,4…2-литровыми и солярочными объемом 1,9 л движками;

  • - 5/6-ступенчатой «механикой» или 4-скоростной АКПП;

  • 55-литровым топливным баком.

  • Сборка осуществлялась на всефольксвагеновской платформе А4.


Характеристики 2-й генерации (2004-2013)

Линейка отличается наличием полноприводных авто. Среди основных техпараметров выделяют:

  • моторы – бензиновые/дизельные объемом 1,4...2-1,6…5 л;

  • коробки передач – «автомат», МКПП, «робот»;

  • - клиренс – 16,4 см (подходит для грунтовых дорог).

Разновидность, оснащенная форсированным турбодвижком, поставила рекорд скорости среди авто с двухлитровыми моторами.


Параметры 3-го поколения (2013-2020)

Машины этой линейки оборудовались 1,2…1,8-литровыми бензиновыми СА и дизельными моторами на 1,6…2 л. КПП представлены автоматическими, механическими, роботизированными вариантами. Сборка осуществлялась на платформе VAG.


Самая новая 4-я генерация Skoda Octavia  

Продажи машин этой линейки стартовали в 2019 году. Можно встретить авто, оснащенные движками на бензине (110…240-сильные), солярке (116…200 л. с.). ТС традиционно комплектуются МКПП, АКПП или роботизированными КПП.

4-е поколение выделяется более «хищной» передней частью экстерьера с зауженной оптикой и массивным бампером. Данные ТС комплектуются четырьмя разными подвесками.
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