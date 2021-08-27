Важное КСО-направление ЭНСО – поддержка молодёжного спорта

Рамиль Мехтиев, занимающий должность CEO девелоперской компании ENSO (ЭНСО), подчеркивает, что молодое поколение спортсменов – наше будущее, поэтому поддержка компанией «ЭНСО» юношеского футбольного клуба FC Pantera – лучший вариант для развития молодого поколения футболистов.

Правильная социальная ответственность – важная составляющая бизнес-деятельности топовой компании. Девелопер ЭНСО выбрал путь развития и популяризации детского спорта.

Девелопер поддерживает юношеский футбольный клуб FC Pantera уже более двух лет (с момента основания клуба). При поддержке ЭНСО команда относительно недавно стала победителем чемпионата Киева по футболу среди детей 2013 года рождения. FC Pantera также заняла призовые места в возрастной категории 2012 года рождения, с чем компания ЭНСО отдельно поздравила юных футболистов.

Поддерживаемый ЭНСО FC Pantera завоевал призовые места.

Соревнования по футболу 2020/21 года проводились в два этапа, первый из которых проходил осенью, а второй в весенне-летний период. Благодаря тяжелому труду и целеустремленности, детская футбольная команда Pantera смогла победить в ключевых матчах фаворитов турнира – «Динамо» с общим счетом 6:2 и «Зміну» 12:2. Молодые спортсмены проявили своё мастерство и показали себя как профессиональные бомбардиры, забив 190 голов за весь турнир.

Молодым дарованиям FCPantera удалось уверенно завоевать победу в чемпионате и обойти на своем пути к чемпионству действительно сильных соперников, таких как:

- «Динамо» Киев;

- «Оболонь» Киев;

- «Колос» Ковалевка.

Девелопер «ЭНСО» уверен, что благодаря таким турнирам, из юных футболистов, вырастут молодые звезды, которые в будущем смогут покорять самые высокие цели в футболе. В свою очередь компания ЭНСО (ENSO) будет всячески помогать ребятам, поддерживая их на соревнованиях и в рамках турниров.

Также СЕО компании ENSO («ЭНСО») Рамиль Мехтиев отметил, что компания в дальнейшем также продолжит всячески поддерживать своих молодых футболистов, ведь дети – это будущее нашей страны.

О компании ЭНСО

ENSO (ЭНСО) — украинская девелоперская компания, в основе деятельности которой стоит разработка, строительство и управление проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Компания возводит жилые комплексы общей площадью около 400 тыс. кв.м, среди которых ЖК «Diadans», «Poetica» и «Fjord».