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Спорт
Футбол
1 сентября 21, 22:29
Петраков эмоционально прокомментировал результат матча
Александр Петраков
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Несмотря на счет матча в Нур-Султане, Петраков верит, что "желто-синие" смогут пробиться в финальную часть турнира.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков довольно резко прокомментировал ничью со сборной Казахстана в 4-м туре отбора на ЧМ-2022.

Петраков признался, что вся команда очень расстроена после ничьей. Наставник считает, что такие ошибки непозволительно допускать игрокам такого уровня.

Несмотря на счет матча в Нур-Султане, Петраков верит, что "желто-синие" смогут пробиться в финальную часть турнира.

"Я расстроен, вся команда расстроена. В принципе, обе игры – в Киеве и Нур-Султане – получились похожими. Я предупреждал своих футболистов, чтобы они реализовывали свои моменты. Я даже не могу объяснить это. Наверное, не достучался. Даже не могу сказать, с чем это связано", – заявил тренер.

Петраков заявил, что предупреждал своих футболистов, чтобы они не транжирили моменты.

"Профессиональные футболисты не могут забить мяч. И в концовке получить такой гол, один, второй. Мы будем спокойно разбирать, поговорим с ребятами. Очень сильно расстроена вся команда", - отметил Петраков.

В середине пресс-конференции Александр Васильевич попросил журналистов задавать вопросы более активно.

"Мне надо вывести из психологической ямы. Давайте побыстрее ваши вопросы, мне надо идти к команде. Надо было забивать и прибавлять. Я об этом говорил. Услышан не был, вы правы. Столько голевых моментов, которые растранжирили. Два гола очень похожих... Мы должны поговорить с игроком, который допустил эти ошибки. Это опытный игрок, он очень расстроен", – отметил Петраков.

Как сообщалось, матч в столице Казахстана между местной сборной и национальной украинской командой завершился со счетом 2:2.

Как ранее сообщали СМИ, Петраков будет работать с национальной командой, пока ее не сможет возглавить Сергей Ребров, который несколько месяцев назад подписал контракт с одним из клубов с ОАЭ

Источник: glavred
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