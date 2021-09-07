Кто может носить значок гвардия: правила ношения

Куда вешать значок гвардия

Первые гвардейские части возникли еще в эпоху правления Петра I и благополучно существовали до самого начала прошлого века. Все они были упразднены после революционных событий. И лишь только с началом ВОВ гвардия возродилась. Чтобы подчеркнуть отличия командиров государственных военизированных частей от простых военнослужащих, в обиход были введены специализированные нагрудные знаки отличия – гвардейские, которые аккуратно вешались на лацкан кителя на правую область груди, в один ряд с орденами и медалями.

Эмблема гвардии также выполняла и функцию поощрения бойцов и служащих за особенные достижения. Вручение почетной награды стимулировало военных, воспитывало у них целеустремленность, мужество и желание одерживать победу, а получивший награду, становился объектом и примером для подражания. Все это способствовало укреплению военного духа и повышало уровень боевой подготовки.





Нагрудные гвардейские знаки – важный атрибут парадной формы

В военные времена число государственных гвардейских соединений пополнило огромное количество краснознаменных частей, туда входили даже отдельные армии. Вплоть до распада Советского Союза и отделения Украины существовало особое звание «Гвардеец», принадлежность к которому подчеркивалось отдельным нагрудным знаком отличия.

Существует огромное количество вариаций гвардейских значков, которые могут отличаться следующими нюансами:



1. Формой жетона, она может быть от круглой до удлиненного овала.

2. Цветом, который разнится при колорировании ленты и знамени. Он бывает от светло-оранжевого до насыщенно-рубинового

3. Изображением самого знамени и ленты. Первые значки, которые вешались на бушлаты красногвардейцев, имели гладкое изображение. Последующие модификации приобрели шероховатость, на знамя наносились волнистые линии, узоры, точки, бугорки для «оживления» полотнища и придания ему фактурности.

4. Особенностями крепления на одежду. Первые гвардейские значки имели приварной резьбовой штифт под винт диаметром в 4 мм. Поздние модификации обладали крепежом в 3 мм.

5. Материалом изготовления, который также был разнообразным. Использовали латунь, медь, алюминий, томпак (латунно-медный сплав).



В военные годы производством почетных медалей занимались несколько предприятий. Все они выпускали нагрудные знаки по собственному эскизу, варьировались и цвета эмалей. Также было допустимо создание гвардейских значков кустарным способом. Особенно большое количество самоделок украшали кители моряков.

Но независимо от особенностей производства символики, рода войск (сухопутных или морских), правила носа гвардейских жетонов были идентичными. Допускалось их ношение как в гражданской одежде, на лацкане пиджака, после колодок с медалями и рядов с орденами, так и на официальных кителях и бушлатах. Эту торжественную символику носили на правой стороне груди после колодки с орденами.





Правила ношения нагрудных гвардейских знаков

Эти награды преподносились бойцам, которые уже побывали в кровопролитных боях и показали себя там достойным образом. Их вручали в особо торжественной обстановке, перед парадным строем и с выносом под музыку и гимн официального гвардейского знамени. Вместе с эмблемой выдавали и специальное удостоверение, одновременно вносилась соответствующая запись в книжку-документ служащего в военных рядах.

С правом, разрешающим носить гвардейский жетон, военнослужащие получали и статус-дополнение к имеющемуся званию, например, «гвардии-капитан», «гвардии-рядовой» и пр. До 1960 г. все привилегии при ношение официальной медали сохранялись за военным даже при переводе его на другую сферу службы, во вне гвардейское пополнение. Затем требования поменялись, и привилегированность военнослужащих осталась только во время несения службы в гвардейских рядах войск.