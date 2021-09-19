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19 сентября 21, 20:46
Драйвер в Киеве или такси? Что выбрать? Стоимость драйвера
Driver Service
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Драйвер в Киеве или такси? Что выбирают жители города? Какая стоимость драйвера? А что говорит статистика про драйверов и трезвых водителей?


В начале надо определиться в чем преимущества Драйвера в Киев и такси. Давайте начнем с преимуществ драйвера в Киеве:

  • Ваша машина будет там, где вам необходимо её оставить.
  • Вы доедете в целости и безопасности с опытным водителем чей стаж более 10 лет.
  • Вы можете его вызвать в любой момент времени и будете уверены что не придет отказ.
  • .Работает 24/7.
  • Вы почувствуете себя немного богаче.

    • Преимущества такcи:

    • Дешевле по стоимости.

      • Видимо из данного сравнения давайте посмотрим на недостатки такси, что непонятно кто до вас сидел в этом авто, непонятно какой водитель вам попадется. Аналогично если брать трезвого водителя в службах такси, то вы получите человека стаж которого вам неизвестен, он возможно никогда не сталкивался с габаритами вашего авто и он не несет ответственности перед вами за причиненный ущерб. Есть множество случаев, когда трезвые водители разбивали авто своих клиентов и убытки фирмы компенсировать не собирались.

      Если же вы обращаетесь в службу трезвого водителя, которая специализируется только на данной услуге, то получаете надежного трезвого водителя, который вас обслужит по высшему разряду! Опыт личного водителя, улыбка и ответственное вождение - все это кредо компании предоставляющей услуги драйвера в Киеве. Вы можете вызвать водителя почти в любой ситуации, хоть в аэропорт, хоть в аптеку за лекарством.


      А что говорит статистика про драйверов и трезвых водителей?

      Исходя из статистки по Киеву мы можем сказать, что такси более популярный транспорт для жителей Киева. В случае когда надо отвезти свое авто люди, к сожалению чаще обращаются в службы такси и обоснованно жалуются, что им не нравиться такая услуга. Все клиенты специализированных служб трезвого водителя в 1 из 238457 случаев говорили, что работа была выполнена плохо? Нашу статистику мы брали от компании "Driver Service" и "Uklon".

      Судя по эпизодным новостям на новостных ресурсах компания "Uklon" всегда отказывалась платить за причиненный ущерб, как и остальные службы такси, говоря, что данная ответственность лежит на водителе авто, а не на фирме. В итоге по решению суда водители были вынуждены оплачивать причиненный ущерб владельцам авто и продавать квартиры.

      В компании "Driver Service" не было ни одной аварии! У их водителей за последние несколько лет тоже не было аварий, что просто поражает.


      Так что же мне выбрать, драйвера или такси?

      Если выпили, вам надо со своей машиной поехать в аэропорт, или съездить на СТО? Вызывайте драйвера в службе, которая на этом специализируется.

      Вам надо поехать куда-то без авто, или вам не жалко ваш автомобиль и себя? Выбирайте такси, или драйвера в такси и рискуйте.
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