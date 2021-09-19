Драйвер в Киеве или такси? Что выбрать? Стоимость драйвера

В начале надо определиться в чем преимущества Драйвера в Киев и такси. Давайте начнем с преимуществ драйвера в Киеве:
Преимущества такcи:
Видимо из данного сравнения давайте посмотрим на недостатки такси, что непонятно кто до вас сидел в этом авто, непонятно какой водитель вам попадется. Аналогично если брать трезвого водителя в службах такси, то вы получите человека стаж которого вам неизвестен, он возможно никогда не сталкивался с габаритами вашего авто и он не несет ответственности перед вами за причиненный ущерб. Есть множество случаев, когда трезвые водители разбивали авто своих клиентов и убытки фирмы компенсировать не собирались.
Если же вы обращаетесь в службу трезвого водителя, которая специализируется только на данной услуге, то получаете надежного трезвого водителя, который вас обслужит по высшему разряду! Опыт личного водителя, улыбка и ответственное вождение - все это кредо компании предоставляющей услуги драйвера в Киеве. Вы можете вызвать водителя почти в любой ситуации, хоть в аэропорт, хоть в аптеку за лекарством.
Исходя из статистки по Киеву мы можем сказать, что такси более популярный транспорт для жителей Киева. В случае когда надо отвезти свое авто люди, к сожалению чаще обращаются в службы такси и обоснованно жалуются, что им не нравиться такая услуга. Все клиенты специализированных служб трезвого водителя в 1 из 238457 случаев говорили, что работа была выполнена плохо? Нашу статистику мы брали от компании "Driver Service" и "Uklon".
Судя по эпизодным новостям на новостных ресурсах компания "Uklon" всегда отказывалась платить за причиненный ущерб, как и остальные службы такси, говоря, что данная ответственность лежит на водителе авто, а не на фирме. В итоге по решению суда водители были вынуждены оплачивать причиненный ущерб владельцам авто и продавать квартиры.
В компании "Driver Service" не было ни одной аварии! У их водителей за последние несколько лет тоже не было аварий, что просто поражает.
Вам надо поехать куда-то без авто, или вам не жалко ваш автомобиль и себя? Выбирайте такси, или драйвера в такси и рискуйте.