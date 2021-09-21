Чем iPhone 13 Pro лучше iPhone 12 Pro – сравнение поколений

Изменений много, какие-то их них масштабны, какие-то можно считать минорными. В этой статье мы расскажем, чем Айфон 13 Про лучше своего прямого предшественника, чтобы все заинтересованные могли для себя решить, стоит ли флагман вашего внимания.

Изменения дизайна

Внешний вид устройства практически никак не изменился – аппарат получил всё те же прямые грани, его размеры остались почти такими же, только вес и толщина немного увеличились из-за установки более емкого аккумулятора.





Полезная площадь дисплея увеличилась за счет уменьшения «брови» в верхней части экрана – она стала меньше примерно на 20%. Сам экран внешне никак не изменился, в отличие от его технических характеристик, но об этом чуть далее.

Задняя панель осталась без изменений – даже блок с камерами не изменился никак. В принципе, это и понятно, ведь прошлогодний дизайн в плане эргономики и так близок к совершенству.

Представлен iPhone 13 Pro в четырех оригинальных расцветках: золотой, графитовый, серебристый, а также новый небесно-голубой. Последний получился крайне необычным и интересным – цепляет глаз нежной фактурой и мягкой гаммой.

Как изменился дисплей

В новинке экран изготовлен по технологии LTPO, благодаря чему дисплей получил адаптивную частоту обновления, способную динамически меняться в зависимости от того, что именно происходит на экране, и какие действия совершает пользователь. Если картинка статичная, частота обновления снижается до минимальных значений – до 10 Гц. Если же пользователь начинает водить пальцем по экрану или на дисплее начинают быстро меняться кадры, то частота обновления увеличивается до 120 Гц, обеспечивая максимальную плавность картинки в динамике.

В остальном это всё тот же продвинутый OLED-дисплей Super Retina XDR с разрешением 2532×1170 точек, у которого плотность пикселей около 460 точек на дюйм. Разве что максимальная яркость увеличена до 1000 нит, что позволит более свободно пользоваться устройством на солнце.

Скорость работы IPhone 13 Pro

Аппарат стал еще быстрее благодаря переходу на новый процессор Apple A15 Bionic, который на 50% быстрее всех существующих мобильных SoC у конкурентов. Это просто самый быстрый процессор, у которого нет конкурентов ни по части производительности, ни по части энергоэффективности, и больше здесь говорить не о чем на данный момент.

Улучшения камер

Аппаратно-технические характеристики камер почти не изменились – разве что широкоугольный объектив стал улавливать на 47% больше света благодаря увеличенной диафрагме. Такая светосила объектива позволила значительно повысить качество ночной съемки – зернистость изображений сведена к минимуму, а темные участки стали в кадре стали более контрастными и детализированными.

Также Apple внедрили продвинутую оптическую стабилизацию со смещением матрицы, что позволяет значительно улучшить качество съемки видео. Вишенкой на торте стал новый кинематографический режим съемки, позволяющий удерживать фокус на объекте в кадре без особых усилий со стороны оператора.