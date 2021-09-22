Как выбрать амортизатор: рекомендации АТЛ

Как выбрать амортизаторы для авто, рассказали специалисты сети АТЛ.

Зачем менять амортизаторы

Безопасность и комфорт при езде обеспечивают элементы подвески, одни из самых важных и наиболее уязвимых в которой — амортизаторы. Они часто выходят из строя из-за плохого состояния наших дорог, а также из-за неопытности водителей. Но справедливости ради стоит сказать, что купить амортизатор сегодня очень просто, главное — не ошибиться с выбором.

Как выбрать

Чтобы правильно выбрать амортизаторы, нужно учитывать:

- марку, модель и год выпуска автомобиля;

- бренд — производитель изделия;

- сторона установки: критерий учитывает все возможные варианты, основанные на запро-сах пользователей;

- вид узла: газовый или масляный; от этого зависит мягкость подвески: газовые аморти-заторы более жесткие и подходят для спортивных настроек, тогда как масляные более мягкие.

Также поисковый алгоритм сайта АТЛ позволяет выбрать вставку или стойку амортизатора, телескопический амортизатор или амортизатор с/без пружины отбоя и прочие типы, а также указать способ крепления.

Стоит отметить, что наряду с масляными и газонаполненными амортизаторами существует и гибридный тип — газомасляные амортизаторы. Они обеспечивают более высокий комфорт при езде, чем масляные, но стоят немного дороже.

Чтобы не ошибиться с выбором, стоит изначально определить для себя любимую манеру езды и на основании этого подбирать изделие. Кроме того, перед тем как сделать заказ, необходимо оставить заявку и дождаться консультации со специалистом магазина — он поможет подобрать оптимальные амортизаторы (лучше покупать сразу пару, а не менять по одному) с учетом стоимости и бренда.

Какие бренды лучше

В мире практически не осталось автобрендов замкнутого цикла, которые в состоянии изготовить автомобиль на 100% на своем производстве. Это и не нужно, когда есть качественные производители, например, коробок переключения передач и прочих узлов, деталей и агрегатов. В полной мере это относится к амортизаторам.

Так, один из ведущих брендов-производителей — японская компания KYB (Kayaba) — изготавливает автозапчасти и в том числе амортизаторы с 1947 года. О доле бренда на рынке говорит тот факт, что амортизаторы KYB стоят на каждом четвертом авто в мире.

Почему АТЛ

Потому что АТЛ — это не только интернет-магазин автозапчастей, а и одна из наиболее развитых и высокотехнологичных украинских сетей станций технического обслуживания автомобилей. Их у АТЛ два десятка во всех крупных городах страны. Здесь помогут не только выбрать и купить нужную деталь, агрегат или узел, но произведут необходимую диагностику, выполнят монтаж, дадут необходимые рекомендации и предоставят гарантию на работы и установленное оборудование (гарантию на запчасти предоставляет производитель).