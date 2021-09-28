Псориаз – неприятное кожное заболевание

Они в свою очередь делятся на те, которые могут нести в себе серьёзные проблемы со здоровьем и даже могут угрожать жизни человека, и те, которые, не смотря на визуальный фактор, являются по сути безвредными, нанося урон лишь эстетическому показателю. Впрочем, эстетический недостаток может существенно повлиять на качество жизни человека, и даже такие кожные заболевания предпочитают лечить при первой же возможности. Такое заболевание как псориаз, в зависимости от стадии, как минимум несёт в себе визуальные проблемы, но, в тяжелых случаях может быть причиной поражения глубинных слоёв кожи и даже внутренних органов, становясь намного более опасным недугом. Чтобы не допустить подобного результата, псориаз следует вовремя лечить, ведь со временем есть большой риск развития данного заболевания в более тяжелую стадию.
Причины возникновения псориаза
· обычный псориаз, который проявляется в виде красных и светло-красных пятен с су-хими чешуйками на выступающей поверхности;
· каплевидный псориаз, который дислоцируется на бёдрах, на спине, в области пред-плечий или на голове;
· инверсный псориаз отличается более гладкой и блестящей поверхностью и встре-чается на ягодицах в области паха или под грудью;
· пустулезный псориаз, кроме покраснений, имеет ещё и гнойные очаги – чаще всего встречается на пальцах рук и ног;
· эритродермический псориаз покрывает большую часть тела больного, являясь одним из самых опасных;
· псориаз ногтей, при котором ногти человека становятся желтого или коричневого цве-та и утолщаются.
Все эти виды псориаза могут также иметь различные стадии и в большинстве случаев сопровождаются неприятным зудом. Также отличается и лечение псориаза различного вида, что зависит также и от места появления этого кожного заболевания.
Лечение псориаза
Для лечения псориаза применяются чаще всего специализированные гормональные и негормональные мази и кремы, хотя существуют и народные способы лечения псориаза грязями, травами, содой, берёзовым дёгтем и так далее.
Чтобы определиться с правильным способом лечения, необходима консультация с врачом-дерматологом, который и должен назначить эффективный курс. Зачастую врачи негативно относятся к народным методам лечения псориаза, но если такие народные методы дают результат, но пренебрегать ими не стоит.
К сожалению, во многих случаев полностью вылечить псориаз невозможно, но, тем не менее, скрыть визуальные проблемы, которые связаны с этим заболеванием, вполне реально. Многие люди живут с этим заболеванием всю жизнь, лишь время от времени проходя курс лечения, живя, тем не менее, полноценной жизнью.