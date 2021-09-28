Когда уместно короткое платье?

Длина его подола обычно выше колен на 10-15 см минимум, верх может быть как открытым, так и закрытым. Короткие платья бывают как зауженными, облегающими, так и пышными, но в любом случае они открывают ноги и делают акцент на их красоте. Такую продукцию нужно выбирать с учетом особенностей дальнейшего использования, поскольку, несмотря на эстетику и стиль, она подходит далеко не во всех ситуациях.
Куда можно надеть короткое платье?
Лучше всего такое изделие смотрится в следующих случаях:
- - вечеринка неформального типа, где планируется исключительно отдых и развлечения, а к стилю одежды не предъявляется специфичных требований;
- - прогулки по городу в летний или весенний сезон, когда на улице достаточно жарко, и длинные одеяния носить не слишком комфортно, как и джинсы с брюками из плотной ткани;
- - романтическое свидание, где короткое и сексуальное платье настроит на игривый лад и поможет чувствовать себя соблазнительно;
- - светский прием, куда можно прийти в открытом наряде, не опасаясь, что другие гости не поймут этого.
Довольно интересно короткие платья сочетаются с леггинсами, плотными колготками, гольфами и гетрами. Это позволяет создать привлекательный, яркий образ как для повседневного применения, так и встреч с друзьями или поездок в другой город.
Где платье-мини неуместно?
Существует ряд мест, куда надевать укороченное платье не стоит по целому ряду причин. К ним относятся следующие:
- 1. Офис. Как правило, в компаниях действует дресс-код, но даже если он не предусмотрен, ультракороткое платье на работе будет смотреться не слишком хорошо. В офисе важно создать впечатление профессионала, делового человека, а с таким имиджем укороченные наряды, демонстрирующие сексуальность, едва ли можно ассоциировать.
- 2. Общественное мероприятие строгого формата. Если предстоит, например, участие в научной конференции, деловой выставке или встрече с потенциальными клиентами, лучше выбрать более длинный наряд или отдать предпочтение классике в виде юбки-карандаша и строгой блузки.
- 3. Выезд на природу. Такое времяпровождение подразумевает активные занятия, от которых короткое платье будет все время задираться, доставляя неудобства. То же самое касается неформальных событий наподобие съезда реконструкторов или поклонников туризма.
В современных магазинах предлагается огромный ассортимент коротких моделей, и выбор платья в Киеве не вызовет проблем. Элегантно сидящее изделие поможет подчеркнуть стройность, сделать акцент на длине ног, создать воздушный, легкий образ. При покупке рекомендуется проверить не только качество пошива и фурнитуры, но и то, как платье смотрится в движении. Например, если это ультракороткая модель, которая при малейшем взмахе руки задирается до ягодиц, лучше купить изделие чуть длиннее: его не придется одергивать при каждом шаге или неловком движении.