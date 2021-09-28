Когда уместно короткое платье?

Длина его подола обычно выше колен на 10-15 см минимум, верх может быть как открытым, так и закрытым. Короткие платья бывают как зауженными, облегающими, так и пышными, но в любом случае они открывают ноги и делают акцент на их красоте. Такую продукцию нужно выбирать с учетом особенностей дальнейшего использования, поскольку, несмотря на эстетику и стиль, она подходит далеко не во всех ситуациях.









Куда можно надеть короткое платье?

Лучше всего такое изделие смотрится в следующих случаях:

- вечеринка неформального типа, где планируется исключительно отдых и развлечения, а к стилю одежды не предъявляется специфичных требований;

- прогулки по городу в летний или весенний сезон, когда на улице достаточно жарко, и длинные одеяния носить не слишком комфортно, как и джинсы с брюками из плотной ткани;

- романтическое свидание, где короткое и сексуальное платье настроит на игривый лад и поможет чувствовать себя соблазнительно;

- светский прием, куда можно прийти в открытом наряде, не опасаясь, что другие гости не поймут этого.

Довольно интересно короткие платья сочетаются с леггинсами, плотными колготками, гольфами и гетрами. Это позволяет создать привлекательный, яркий образ как для повседневного применения, так и встреч с друзьями или поездок в другой город.





Где платье-мини неуместно?

Существует ряд мест, куда надевать укороченное платье не стоит по целому ряду причин. К ним относятся следующие:

1. Офис. Как правило, в компаниях действует дресс-код, но даже если он не предусмотрен, ультракороткое платье на работе будет смотреться не слишком хорошо. В офисе важно создать впечатление профессионала, делового человека, а с таким имиджем укороченные наряды, демонстрирующие сексуальность, едва ли можно ассоциировать. 2. Общественное мероприятие строгого формата. Если предстоит, например, участие в научной конференции, деловой выставке или встрече с потенциальными клиентами, лучше выбрать более длинный наряд или отдать предпочтение классике в виде юбки-карандаша и строгой блузки. 3. Выезд на природу. Такое времяпровождение подразумевает активные занятия, от которых короткое платье будет все время задираться, доставляя неудобства. То же самое касается неформальных событий наподобие съезда реконструкторов или поклонников туризма.

В современных магазинах предлагается огромный ассортимент коротких моделей, и выбор платья в Киеве не вызовет проблем. Элегантно сидящее изделие поможет подчеркнуть стройность, сделать акцент на длине ног, создать воздушный, легкий образ. При покупке рекомендуется проверить не только качество пошива и фурнитуры, но и то, как платье смотрится в движении. Например, если это ультракороткая модель, которая при малейшем взмахе руки задирается до ягодиц, лучше купить изделие чуть длиннее: его не придется одергивать при каждом шаге или неловком движении.