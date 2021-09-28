На сколько ремонтопригодны современные мобильные телефоны?

Немало говорилось о том, что эти устройства очень хрупкие и ненадежные, а в случае неисправности попросту не подлежат ремонту. Многие пользователи поверили этим слухам. На самом же деле, не смотря на моноблочную конструкцию, смартфон, как и любое другое устройство, можно отремонтировать. Что делать пользователю, если его телефон упал на землю, отказывается заряжаться или попал в воду?

Обращение в сервисный центр

Прежде всего, необходимо воспользоваться услугами хорошего сервиса, найти его можно по этой ссылке https://www.aks.ua/remont-telefony/. Ремонт сотовых телефонов - довольно сложная задача, поэтому в ремонтных мастерских работают только лучшие специалисты.

Сервисные центры с хорошей репутацией имеют запчасти в наличии и отлично знают конструкцию телефонов разных марок. Поэтому не имеет значения, хотим ли мы отремонтировать последнюю модель Samsung или iPhone. Некоторые компании предоставляют даже услуги "от двери до двери". Это значит, что мы можем отремонтировать наш телефон, не выходя из дома. Просто оставьте заявку на сайте СЦ и опишите имеющиеся повреждения телефона. После того, как ваше обращение будет рассмотрено, с вами свяжется оператор и предложит отправить смартфон курьерской службой. И только потом, когда мобильное устройство попадет в руки специалиста и будет проведена диагностика, вы получите счет на оплату услуг и запчастей. Таким же образом курьер доставит уже отремонтированный мобильный телефон на указанный адрес.

Замена аккумулятор и не только...

В старых телефонах часто приходилось менять батарею на новую. Проблемы с аккумулятором встречается и в современных смартфонах, однако наряду с этим может быть ряд других поломок, с которыми специалисты по обслуживанию сталкиваются каждый день. Самая распространенная неисправность - это, конечно, треснувшее стекло. Чаще всего это происходит, когда телефон сильно ударяется о землю. Следующая популярная неисправность - это залитие электронных компонентов телефона при падении в ведро с водой или в водоем.

Также владельцы современных смартфонов сталкиваются с проблемами программного обеспечения, решение которых следует доверить квалифицированному сервису. Мастерская может справиться с таким ремонтом, как восстановление порта питания, замена кнопок и т.п.