Владимир Крупко о клиентоориентированности Группы Tolk

На сегодняшний день, несмотря на недавнее появление на рынке, Группа Tolk занимает 8 место среди более 700 поставщиков Украины, обеспечивая энергоресурсами свыше 860 тыс. клиентов, общий объём электропотребления которых насчитывает 3,3 млрд кВт·ч в год. CEO Группы Tolk Владимир Крупко также заметил, что на этом Группа останавливаться не собирается – уже до 2025 года Tolk планирует войти в ТОП-3 энергопоставщиков страны.

CEO Tolk Владимир Крупко об основном продукте Группы

Основным продуктом, который предлагает Группа Tolk своим клиентам, является электроэнергия, а вторым по объему являются поставки природного газа для клиентов в сфере В2В и В2С. Владимир Крупко добавил, что в ближайшем будущем Группа планирует поставлять водород частным клиентам, таким образом газифицируя те населенные пункты, которые остаются не газифицированы.

Персонализированный подход к каждому клиенту – преимущество Группы Tolk. В частности, как рассказал Владимир Крупко, клиенты Tolk могут получать комплексные специфицированные предложения в соответствии с запросом. Например, при заключении договора на поставки электроэнергии по фиксированной цене, можно получить скидку до 20 копеек на киловатт, а при подписании долгосрочного договора на поставки природного газа – его закачка, поднятие и хранение в подземных хранилищах становятся бесплатными для клиента.

Подобные выгодные предложения для клиентов возможны благодаря сотрудничеству Группы Tolk с производителями энергоресурсов (в том числе и производителями электроэнергии из возобновляемых ресурсов), – подчеркнул Владимир Крупко. Также Tolk участвует в торгах «Гарантированного покупателя», выкупая энергоресурсы, которые производятся по так называемому «зеленому» тарифу.

Владимир Крупко о современных клиентоориентированных трендах

Как показывают мировые тренды, потребители переходят на долгосрочные контракты, рассчитанные на квартал, пару кварталов, год. Украинцы пока что относятся к такой возможности скептически, отметил Владимир Крупко. Тем не менее, CEO Tolk уверен, что в ближайшем будущем потребители выберут своих постоянных поставщиков, в результате чего энергетический рынок Украины стабилизируется и на нём останется до 30 крупных игроков.

Нельзя упускать из виду тот факт, что современный потребитель обращает внимание не только на стоимость энергоресурсов, но и на удобство клиент-сервиса, а именно, скорость и доступность в оплате счетов и передаче показаний счетчиков, а также оперативность ответов и решений от оператора системы.

Владимир Крупко подчеркнул, что уже сегодня Группа Tolk предлагает своим клиентам широкий перечень услуг и инструментов. Например, для бизнес-сферы реализована программа, согласно которой можно использовать энергоэффективные лампы на производстве. Они устанавливаются Группой Tolk после проведения энергоаудита помещений, а коммерческое предложение зависит от выбранного потребителем тарифа.

Про бытовых потребителей тоже не забыли – для них с сентября 2021 года появилась возможность проектирования и строительства солнечных микро-электростанций под ключ. То есть получение всех необходимых разрешений ложится на плечи Группы Tolk. Это позволяет реализовать проект за пару месяцев.