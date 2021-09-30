Стол с функцией регулировки высоты: комфорт для здоровья

Рабочий стол – это базовая мебель, которой оснащается большинство офисных помещений, а также домашних кабинетов, в которых человек проводит по нескольку часов в сутки.



Сегодня наибольшим спросом у потребителей пользуется стол с регулируемой высотой - мебель, которая легко подстраивается под антропометрические данные конкретного человека. Регулировка высоты – одна из наиболее важных функций офисной и учебной мебели, благодаря которой процесс работы или обучения будет максимально комфортным и приятным.



Слишком высокие или низкие столы создают множество неудобств: от быстрого появления чувства усталости до болей в спине, плохого настроения и невозможности сосредоточиться. Регулируемая высота позволяет работать, как сидя, так и стоя. Это очень удобно, если вы проводите большую часть своего дня за столом, и от длительного пребывания в одной позе у вас возникает мышечное напряжение.



Данная функция позволяет выставить нужные параметры под конкретного человека, поэтому вам не придется приобретать несколько столов для каждого члена семьи.





Преимущества столов с регулируемой высотой

К числу основных достоинств столов с изменяющейся высотой относятся:

1. Возможность смены позы тела в процессе работы (сидя/стоя). Ученые доказали, что в сидячем положении нагрузка на позвоночник человека повышается на 40%, поэтому во время учебы или работы очень важно менять положение тела. «Умные» столы с регулируемой высотой дают возможность разгружать спину и делать рабочий процесс комфортным и приятным. 2. Повышение производительности труда. Периодическая смена положения тела позволяет добиться увеличения концентрации внимания, а также повышает результативность учебной или рабочей деятельности. 3. Избавление от дискомфорта в спине и конечностях. В детском и подростковом возрасте в положении сидя у детей редко устает спина, однако, длительное пребывание в сидячем состоянии повышает риск развития сколиоза и остеохондроза в будущем.

Взрослые люди во время работы в одном и том же положении нередко чувствуют боль и нарастающую усталость в мышцах, поэтому очень важно иметь возможность встать и выпрямиться, не отрываясь от работы.

Столы с функцией регулировки высоты – это модели, которые производятся в нескольких вариантах оформления и в разных расцветках. Большинство изделий выполнено в минималистичном стиле: строгий дизайн легко впишется в любой интерьер и станет гармоничным дополнением вашего офиса или домашнего кабинета.

Кроме изменения высоты, некоторые модели оснащаются функцией изменения угла наклона столешницы. Это очень полезно для здоровья мышц спины, а также для комфорта человека во время работы. Сидение перед наклонной столешницей положительно влияет на осанку человека и во много раз повышает эргономичность рабочей зоны.





На что обратить внимание перед покупкой «умного» стола

Перед тем, как купить стол с функцией регулировки высоты, обращайте внимание на такие показатели:

- диапазон регулировки;

- дизайн мебели;

- цветовая гамма;

- дополнительные возможности.

Не смотря на то, что «умные» столы появились на мебельном рынке относительно недавно, уже существует ряд производителей, хорошо зарекомендовавших себя в производстве такой мебели.

Учитывайте также качество материалов и фурнитуры мебели. Стоимость столов с регулировкой высоты превышает цену аналогичных стационарных моделей, однако, приобретая «умный» стол для работы или учебы, вы обеспечите себе и членам своей семьи максимум комфорта во время рабочего процесса.

Стол с функцией регулирования высоты позволит вам повысить производительность труда и разгрузит мышцы спины, а также позволит вам без труда обустроить эргономичную рабочую зону.