Топливо UPG – качество без компромиссов

Топливный вопрос в Украине рассматривается с позиции стоимости, что приводит к пренебрежению остальными важными показателями. Украинские сетевые заправочные станции предлагают отечественные и импортные нефтепродукты. Однако страна производства не является гарантом качества. Три основных фактора, на которые следует обращать внимание при выборе места заправки автомобиля:

1. Топливо соответствует евростандартам

2. Продукция поставляется на розничные точки прямо от завода производителя

3. Компания проводит регулярный контроль изготовления, доставки и реализации то-вара

Рассмотрим детальнее вышеприведенные пункты на примере сети UPG

Горючее для их АЗС производится нефтеперерабатывающими заводами, которые прошли модернизацию технического оборудования. Это позволяет добиться большей глубины переработки нефти и выполнять требования европейских стандартов. Аппаратурное и технологическое усовершенствование помогает поддерживать в составе производимых продуктов минимальное количество нежелательных и вредных примесей, таких как бензол. Еще один стрессор, сведенный до минимума – концентрация смол, способных ускорять изнашивание двигателя, образования накипи и серы – известного катализатора коррозии.

Помните: высококачественное топливо в процессе горения выделяет больше энергии, что позволяет уменьшить расход. Это гарантия безопасности не только машины, но и окружающей среды.

UPG самостоятельно управляет логистикой поставок бензина, дизтоплива и газа до места дистрибуции. Первый этап – погрузка в цистерны для транспортировки поездами на нефтебазы, оснащенные отдельными резервуарами для каждого вида горючего. Таким образом сохраняются заводские характеристики и чистота. Следующий шаг – разлитие по брендированным бензовозам, которые отправляются к одной из десятков автозаправок.

Качество предоставляемого продукта - приоритет номер один для компании UPG, поэтому она постоянно контролирует каждую стадию. Все партии имеют свой паспорт от производителя. После доставки на базы хранения проводится дополнительный лабораторный тест методом контрольных проб. Лишь тогда выдается сертификат качества топлива и разрешение на реализацию. Во время логистических операций все люки и краны пломбируют фирменными пломбами. Кроме того, обязательна периодическая проверка исправности колонок. Однако, бывает, что после заправки топливомер показывает значение ниже, чем вы ожидали и оплатили. Знайте: клиент имеет право убедиться в точности дозировки и лично присутствовать при тестировании. Официально это называется "запросить контроль протоки". На каждой автозаправке есть эталонные измерители – емкости с делениями.

Ещё одно преимущество сети UPG – возможность онлайн-покупок через сайт или мобильное приложение UPGgood. Кроме удобства дистанционного управления и покупок на АЗК вы получаете скидки и можете заказать блюда из фирменного VIVO cafe, которые готовятся шеф-поваром из-под ножа. Избежание длинной очереди на оплату – тоже несомненный плюс онлайн-сервиса.