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2 октября 21, 19:33
Виды женских пальто
Raslov
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Осенний период – прекрасное переходное время, наполненное романтикой, воспоминаниями об уходящем лете

Весной люди с каждым днем чувствуют наступление неминуемого тепла. Для каждой модницы в это время встает главный вопрос – какую верхнюю одежду выбрать. Чаще всего в гардеробе присутствует несколько демисезонных базовых вещей – легкий тренч, утепленное пальто, куртка, ветровка. Важен уровень комфорта для современной жительницы большого города. Одежда должна быть красивой, удобной, практичной. Женское пальто классического стиля – универсальный наряд в межсезонье. Одинаково подойдет для прогулки с друзьями, деловой встречи иди свидания.


Где купить модное женское пальто

Сегодня на рынке представлены частные и крупные фабрики, которые специализируются на пошиве и продаже своих изделий. Кто-то делает акцент на ярких оттенках, другие изготавливают простые и функциональные вещи, третьи завоевывает сердца покупательниц оригинальными идеями.

В каталоге представлены пальто от украинского производителя Raslov. Торговая марка в своей работе использует итальянские ткани, качественную фурнитуру. Модели верхней одежды сочетают классику и новаторские задумки дизайнеров. Приобрести брендовую вещь доступно по выгодным ценам.

Каким критериям должно отвечать пальто женское демисезонное:

  • безупречный крой, высокое качество пошива, ткани и подкладки;
  • содержать набор элементов – пояс, карманы, капюшон, декоративная отделка (в за-висимости от фасона);
  • подходить под тип фигуры владелицы;
  • соответствовать по цвету;
  • быть удобным в носке, практичным;
  • согревать в холодную погоду.

    • Данный базовый предмет гардероба можно носить с любой обувью и аксессуарами. Важно правильно комбинировать вещи, исповедовать единый стиль, делать образ лаконичным и завершенным.

    Стильное женское пальто – какие существуют виды:

    • дафлкот;
    • бушлат;
    • кейп;
    • честерфилд;
    • оверсайз;
    • кокон;
    • тренчкот;
    • пончо;
    • с запахом.

      • Дафлкот – неформальное полупальто, состоящее из плотной ткани на основе шерсти. Теплое, удобное, стиль casual. С капюшоном, большими карманами и застежками в форме клыков. Есть варианты для мужчин и женщин. Длина бывает разной. Создано для холодной осени, отлично защищает от ветра.

      Бушлат – элемент гардероба, позаимствованный у мужчин. Двубортное изделие с отложным воротником, два ряда пуговиц. Стильное, особенно выигрышно выглядит в черном, молочном цвете.

      Кейп – своего рода накидка с прорезями для рук. Имеет форму трапеции, комфортна, абсолютно не сковывает движения. При выборе особое внимание нужно уделять длине, чтобы выгодно продемонстрировать достоинства фигуры.

      Честерфилд – английское классическое брендовое пальто женское. Отличается прямым кроем, линией плеч, строгим воротником, имеет узкие борта и одну линию пуговиц. Прекрасно выглядит в расстегнутом виде, сочетается со многими стилями.

      Оверсайз – объемная вещь свободного кроя. Характерна для всех возрастов. Может быть с укороченными рукавами или длинными. Разнообразные детали (меховой воротник, пояс, принт) дополняют созданный образ.

      Кокон – само слово характеризует фасон данного изделия. В области талии оно объемное, книзу постепенно сужается. Часто не имеет декора, потому что и так выглядит стильно и модно.

      Тренчкот – универсальное пальто дизайнерское, у которого есть свои особенности: высокий, воротник, пояс из ткани, лацканы, погоны, кокетка на спине, рукава с зауживающимися манжетами. Это своего рода плащ на легкую осеннюю погоду. Есть утепленные шерстяные варианты. Базовая вещь в гардеробе каждой модницы. Позволяет без сложностей отходить переходный период до наступления похолодания. Потом в ход идут одежда для холодной осени или зимы.

      Пончо – эффектное пальто-накидка. Идеально сочетается с джинсами, узкими брюками, юбками-карандашами, облегающими платьями. Визуально делает силуэт стройнее.

      Модель с запахом не имеет пуговиц, фиксируется поясом. Смотрится эффектно в расстегнутом виде. Большой воротник придает элегантности.

      Женское пальто от производителя Raslov можно выбрать на официальном сайте. Магазин доставляет продукцию украинским красавицам по всей стране. Изучите предложения в каталоге, доступные фасоны, цветовые решения. В разделе «Распродажа» доступно недорого купить понравившееся изделие. Много моделей в крупную и мелкую клетку, которая по-прежнему остается актуальной в этом сезоне. Выбирайте одежду с учетом погоды, выгодно совмещая практичность, стиль и хороший вкус.
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