Как мотивировать клиента оставить отзыв – Gestli

Честные отзывы – двигатель прогресса в бизнесе, который позволяет понять, что требует изменений, а что – потребители услуг оценивают положительно. Далеко не всегда гости готовы поделиться мнением о качестве обслуживания, поэтому далее мы рассмотрим, как мотивировать клиента оставить отзыв.





Дайте возможность клиентам оставить отзыв о вашем бизнесе

Мнения гостей важны в первую очередь для бизнеса, ведь они увеличивают продажи и позволяют улучшить внутренние процессы. Благодаря Gestli вы получаете QR-код, который содержит ссылку на форму отзывов. Вы можете вставить сервис обратной связи в цифровое меню или разместить в следующих местах:



Стол. Вместе с формой отзывов вы можете вставить в ссылку электронное меню и дополнительные функции. Например, вызов официанта к столику. Таким образом, вы защищаете здоровье гостя, избавляя его от вирусов и бактерий на бумажном меню, а также сохраняете экологию.

Чек. Клиент будет расположен оставить отзыв после посещения заведения, поэтому вы увеличиваете шанс на получение комментария, если укажете QR-код на чеке.

Упаковка. Это лучше всего работает в доставке, где вы не имеете прямого влияния на клиента. Употребив заказ, он заинтересуется кодом на коробке или пакете, считает его и оставит мнение в специальной форме.

Такая работа с QR-кодом подходит для гостей, которые изначально лояльны к компании и готовы оставить отзыв. Им следует лишь указать ссылку, по которой они могут оставить замечания или пожелания, дополнительной мотивации не потребуется.





Мотививируйте клиентов оставлять отзыв подарком

Если клиент не хочет оставлять отзыв по какой-либо причине, создайте для него выгодные условия. Например, пообещайте дополнительные бонусные баллы на счет или небольшую скидку на следующий заказ – обычно это срабатывает. API позволяет сформировать короткую ссылку для отправки через смс-сообщение или мессенджер. К тому же, пользователю не нужно указывать имя и телефон – они будут распознаны автоматически.

Также срабатывает интеграция с Google, которая показывает всплывающее окно с предложением оставить отзыв. Он попадет в единую систему Gestli, после чего будет доступен для быстрого ответа. Также можно предложить электронное меню по QR коду, которое легко открыть на любом устройстве после считывания картинки.

Таким образом, вы не только увеличиваете шанс на получение отзыва от гостя, но и позволяете оставить его в комфортных условиях, используя цифровые инструменты по максимуму.