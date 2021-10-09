Что повысит ваши шансы на победу в государственном тендере

И это неудивительно, ведь ежедневно в системе происходит несколько тысяч закупок стоимостью от десятков гривен до миллиардов гривен. Благодаря такому большому количеству процедур конкуренция в публичных тендерах составляет всего 2,14 (данные за первое полугодие 2021 года), так что каждый поставщик имеет высокие шансы на победу. Чтобы чаще побеждать, следует использовать все доступные инструменты:

Проведите анализ конкурентов

Перед началом работы в Prozorro стоит провести детальный анализ своих конкурентов: исследовать, какой предмет закупки они предлагали, каким было стартовое предложение участников и насколько они снижали его в течение торгов, на сколько в среднем снижается цена в закупках по категориям, что вас интересуют, и т.д. Вся эта информация поможет вам построить собственную стратегию участия в тендерах. Узнать данные можно самостоятельно из аналитического модуля, который доступен для всех зарегистрированных на площадке SmartTender.biz поставщиков (https://smarttender.biz/ru/publichnye-zakupki-prozorro/).

Подготовьте правильный пакет документов

Огромную роль в государственных закупках играют документы, которые просит предоставить заказчик в тендерной документации. Отсутствие хотя бы одной справки или подписи, неправильная дата или срок действия могут стоить участнику победы в закупке. Несколько советов помогут реже допускать ошибки:

1. Выпишите перечень необходимых документов на отдельный чек-лист или в заметку — так будет удобнее их подготовить, а затем загрузить. 2. Если в списке вы встретили дискриминационное условие — обратитесь к заказчику с требованием исправить его или подайте жалобу в АМКУ. Но заранее убедитесь, что условие действительно является дискриминационным и вы объективно не можете предоставить такой документ. 3. Создайте на компьютере отдельную папку, и сохраняйте все необходимые документы туда. 4. Перед загрузкой файлов к своему тендерному предложению на площадке еще раз проверьте их наличие по чек-листу, убедитесь, что все указанные в них даты будут актуальны в течение всего срока Прозорро тендера. 5. При необходимости обратитесь к юристам (некоторые электронные площадки предоставляют такую ​​услугу). Они дополнительно проверят ваш пакет документов и помогут в его подготовке.

Впоследствии вы увидите, что большинство заказчиков требуют похожий пакет документов в рамках одной категории, и сможете еще на этапе поиска тендеров подбирать именно те объявления, что как нельзя лучше подходят вам по условиям.

Обжалуйте требования или решения заказчика

Вы всегда можете обжаловать требования заказчика или его решения по выбору победителем другого участника, если видите факт нарушения условий проведения закупки. Например, предметом обжалования может быть требование иметь собственную измерительную лабораторию в конкретном городе, или требование осуществлять поставку без применения услуг сторонних служб доставки, или то, что другой участник применил УЭП вместо КЭП, хотя требовалось использовать именно квалифицированную электронную подпись.

Для того, чтобы лучше разбираться в предметах обжалования, советуем смотреть вебинары юристов SmartTender — они регулярно проводят анализ наиболее распространенных видов обжалований, либо самостоятельно следить за практикой АМКУ.