Ментопластика поможет сделать подбородок красивым

Технологичные решения в паре с современным оборудованием в руках профессионалов, делают такие процедуры быстрыми, легко переносимыми и безопасными. Естественно, для каждой такой манипуляции существуют свои противопоказания, но они незначительны и проблемы могут возникнуть крайне редко.

Одной из очень распространенных пластических операций является ментопластика, что на более понятном для каждого языке называется пластикой подбородка. Ментопластика позволяет устранить асимметрию форм подбородка, которая может иметь место после перенесенных травм или же в случае врождённой недоразвитости нижней челюсти. Как результат – более гармоничная внешность и уверенность в себе, поэтому с каждым днём, прямо пропорционально повышению известности такой операции, к таким манипуляциям приходит всё больше желающих улучшить свою внешность.

Как происходит операция по корректировке формы подбородка?

Сама операция проходит под действием анестезии, а использующиеся для коррекции импланты изготавливаются из гиппоаллергенного силикона, поэтому возможных проблем в дальнейшем также быть не должно. Для внедрения этих самых имплантов используются надрезы для хирургического доступа внутри в ротовой полости, поэтому визуально внешне никаких изъянов после операции не остаётся и лицо выглядит максимально естественным.

Чтобы решиться на такую операцию можно взглянуть на фотографии клинических случаев, которые уже были реализованы на примере других людей, а по желанию, за небольшую плату можно сделать также и 3D-моделирование на основании собственного лица, чтобы узнать о том, какой внешний вид удастся получить после операции.

Тем не менее, перед тем как пройти операцию по изменению формы подбородка, необходимо провести полное обследование организма, для выявления возможных противопоказаний. Если таковых нет, то такая операция делается довольно быстро, а после неё не нужно находиться на стационаре. Наблюдение врачей требуется лишь первые 2 часа после операции, после этого реабилитационный период можно проходить в домашних условиях. Первые 5-7 дней нужно будет носить фиксирующую повязку, после чего можно возвращаться к обычной жизни без дискомфорта, а отёчность после операции полностью сходит за 3 недели.