Аренда с/х земель: как пользоваться Прозорро.Продажи?

Главное преимущество идеи состоит именно в публичности, которая позволяет проводить все сделки на глазах у общественности и со вскрытием всех документов. В октябре на Прозорро продажи и аренда подобного рода уже была организована.





Правила на Прозорро.Продажи: о чем знать землевладельцам и арендаторам?

В соответствующем Законе Украины, который контролирует продажу и сдачу в аренду сельскохозяйственных или же коммунальных участков путем торгов в электронных аукционах, торги разрешены в трех случаях. Среди них:

1. Действия на торгах должны подкрепляться соответствующим решением местных органов власти или тех, кто исполняет обязанности. 2. С/х земли могут выставляться в аренду, независимо от формы собственности. 3. Принудительно, если это соответствует ЗУ «Об исполнительном производстве».

Участниками электронных торгов могут быть как физические, так и юридические лица, которые являются гражданами Украины. Но при этом допуск к аукциону может быть только после своевременной загрузки нужной документации, оплаты взносов и утверждения собственного ценового предложения. То есть рынок земли на электронном сервисе публичных продаж проходит по стандартной схеме. Найти подобные варианты можно на SmartTender.

Кто может продавать и сдавать в аренду?

На сервисе Прозорро.Продажи можно размещать тендеры и выступать организаторами таким объектам:

- собственники с/х и коммунальных участков;

- органы местной власти и исполнительные органы;

- исполнители — государственные или приватные.

На начальном этапе организатор должен предварительно подписать договор с электронной площадкой, которая сотрудничает с Prozorro. Это позволяет сделать государственную и частную документацию прозрачной, без использования черной бухгалтерии. Это удобный сервис для бизнеса и государства, где каждый получает выгоду от сотрудничества.